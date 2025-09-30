Bójka na ulicy. Nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia doszło w piątek, 26 września, na ul. Sosabowskiego na szczecińskim Krzekowie, przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Na nagraniu opublikowanym przez popularny kanał Stop Cham w serwisie YouTube widać, jak kierowca samochodu idzie w kierunku busa, z którego wysiada drugi mężczyzna. Po chwili między nimi dochodzi do bójki.

Internauci kpią. "Dwaj zgryźliwi tetrycy"

Pod filmem, który obejrzało blisko 170 tysięcy internautów, pojawiły się setki komentarzy, w większości dość zabawnych:

"Panowie świeżo po sanatorium i energia ich roznosi"

"Co się dzieje z tą dzisiejszą młodzieżą?"

"Piękna to była walka. Nie zapomnę jej nigdy"

"Nawet sobie normalnie w pysk nie umieją dać"

"Dwaj zgryźliwi tetrycy"

"Jak zawsze najbardziej ucierpiało lusterko"

- kpią internauci.

Policjanci zainteresowali się nagraniem

Bohaterom filmu jednak nie było do śmiechu. Nagranie z agresywnego zachowania dwóch kierowców natychmiast zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy z komisariatu Szczecin-Pogodno.

"Mundurowi ustalili świadków oraz obu uczestników zajścia. 51-letni kierowca busa został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. 61-letni kierowca samochodu osobowego – po kontakcie telefonicznym – sam zgłosił się do jednostki policji"

- informuje szczecińska policja.

Pogodzili się, ale konsekwencji nie unikną

Jak poinformowała w rozmowie z TVN24 nadkom. Anna Gembala z KMP Szczecin, obaj mężczyźni spotkali się w komisariacie, gdzie wyjaśnili sobie całą sytuację. Nawet pogodzili się. Jednak mimo polubownego zakończenia konfliktu na drodze, obaj konsekwencje swojego zachowania będą musieli ponieść.

Według ustaleń policji, kierujący busem najpierw zajechał drogę seniorowi, a następnie wykonywał niebezpieczne manewry gwałtownego hamowania. Dodatkowo prowadził pojazd, rozmawiając przez telefon. Za swoje zachowanie został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 2500 zł oraz otrzymał 22 punkty karne, co skutkuje utratą prawa jazdy.

Z kolei 61-letni kierowca samochodu osobowego, reagując emocjonalnie na całą sytuację, zatrzymał pojazd przed skrzyżowaniem, powodując utrudnienia w ruchu. Otrzymał za to mandat w wysokości 1500 zł oraz 8 punktów karnych.

Policja: "Nie ma przyzwolenia na agresję na drodze"

Policja przypomina, że takie zachowania stwarzają poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i nie daje przyzwolenia na agresję na drodze.

"Każdy przypadek będzie spotykał się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy"

- informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

