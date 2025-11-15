Rodzice unikają tych imion jak ognia. Kiedyś były hitem, dziś są na wyginięciu

Niektóre egzotyczne, inne dość dobrze znane

Część z tych imion wydają się bardzo egzotyczne i w tym przypadku nie ma się co dziwić, że występują dość rzadko. Inne są jednak dość znane. Łączy je jedna cecha – aktualnie niemal nikt ich nie wybiera, a przyszli rodzice reagują na nie przerażeniem i unikają ich jak ognia podczas podejmowania decyzji o imieniu dla swojego potomka. Czy słusznie?

Niektóre z tych imion brzmią jak z mitologii i słowiańskich legend, inne jak z zagranicznych seriali, a jeszcze inne – jak wspomnienie z dzieciństwa u babci na wsi. Niektóre wydają się jednak dość często używane... ale przez starsze pokolenia, gdyż w czasach PRL były bardzo popularne. Obecnie prawie nikt nie decyduje się jednak, by dać je swojemu dziecku. Można powiedzieć, że imiona, które jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu znajdowały się w czołówce, dziś są jak dinozaury - po prostu grozi im wyginięcie i zapomnienie.

Czy moda na zapomniane imiona powróci?

Czy to koniec pewnej epoki? A może to właśnie te imiona za kilka lat wrócą do łask jako imiona retro z klasą? Takie sytuacje się zdarzają. Z modą na imiona jest jak z modą na ubrania - jest zmienna i lubi powracać po latach.

Najmniej popularne imiona w Polsce

W naszej galerii znajdziesz ranking 10 najrzadszych imion żeńskich i 10 męskich, które w ostatnim czasie zostały nadane zaledwie garstce dzieci. Niektóre z nich pojawiły się tylko raz lub dwa razy w całym kraju! To prawdziwe perełki dla fanów unikalnych wyborów. Może przyszli rodzice powinni wziąć je pod uwagę? Jedno jest pewne: jeśli chcesz, by twoje dziecko miało imię, którego nie pomyli nikt w klasie, sprawdź to zestawienie!

