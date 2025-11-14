Nie rozbili kumulacji, ale i tak zgarnęli fortunę. Duże wygrane w Eurojackpot w Niemczech i w Polsce

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-14 22:28

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot nie udało się rozbić wysokiej, bo aż 80-milionowej kumulacji. Nie oznacza to jednak, że miłośnicy tej popularnej gry liczbowej pozostali z niczym. Szczęście uśmiechnęło się do graczy z Niemiec i Polski. I chociaż nie zgarnęli całej puli, mają naprawdę duże powody do radości!

Duże wygrane w Eurojackot w Niemczech i w Polsce

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Wyniki Eurojackpot 14.11.2025. Duże wygrane w Niemczech i w Polsce

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 14 listopada padły następujące liczby: 3, 5, 20, 30, 37 oraz 6 i 12. Żadnemu z graczy w całej Europie nie udało się trafnie wytypować tego zestawu. Jednak szczęście częściowo uśmiechnęło się do graczy z Niemiec, gdzie padła wygrana trzeciego stopnia (5+0) o wartości ponad miliona euro.

Polecany artykuł:

Ogromne szczęście w nadbałtyckim kurorcie. 1 listopada już nie będzie kojarzył …

Powody do radości mają również gracze z Polski, gdzie odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Każdy z nich otrzyma ponad 395 tysięcy złotych (minus podatek od wysokich wygranych). Na chwilę obecną Totalizator Sportowy nie poinformował jeszcze, gdzie znajdują się szczęśliwe kolektury.

Kumulacja wciąż rośnie!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot na graczy czekają jeszcze większe emocje i gigantyczna wygrana. Kumulacja wzrosła i obecnie wynosi 100 milionów złotych. Losowanie odbędzie się we wtorek, 18 listopada.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Polecany artykuł:

Zostali milionerami dzięki ślepemu losowi. Tutaj padły najwyższe wygrane w hist…
Najwyższe wygrane w historii Lotto
11 zdjęć
Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym
Pytanie 1 z 12
Na której stronie monety znajduje się orzeł?
Kot Gacek w wielkim formacie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYNIKI EUROJACKPOT
EUROJACKPOT LOSOWANIE
EUROJACKPOT
EUROJACKPOT KUMULACJA
WYGRANA EUROJACKPOT
LOTTO
EUROJACKPOT WYNIKI
EUROJACKPOT W POLSCE
LOSOWANIE EUROJACKPOT