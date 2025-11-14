Wyniki Eurojackpot 14.11.2025. Duże wygrane w Niemczech i w Polsce

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 14 listopada padły następujące liczby: 3, 5, 20, 30, 37 oraz 6 i 12. Żadnemu z graczy w całej Europie nie udało się trafnie wytypować tego zestawu. Jednak szczęście częściowo uśmiechnęło się do graczy z Niemiec, gdzie padła wygrana trzeciego stopnia (5+0) o wartości ponad miliona euro.

Powody do radości mają również gracze z Polski, gdzie odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Każdy z nich otrzyma ponad 395 tysięcy złotych (minus podatek od wysokich wygranych). Na chwilę obecną Totalizator Sportowy nie poinformował jeszcze, gdzie znajdują się szczęśliwe kolektury.

Kumulacja wciąż rośnie!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot na graczy czekają jeszcze większe emocje i gigantyczna wygrana. Kumulacja wzrosła i obecnie wynosi 100 milionów złotych. Losowanie odbędzie się we wtorek, 18 listopada.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

