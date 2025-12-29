Sylwester nad morzem hitem? Rekordowe wzrosty zainteresowania!

Zainteresowanie świętami i końcem roku nad Bałtykiem jest ogromne. Jak mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie: „To były dobre święta dla naszej turystyki i to będzie także dobry koniec roku".

- Oby rok 2026 był dla naszej turystyki zachodniopomorskiej tak dobry jak 2025, bo na pewno możemy mówić o znaczącym odbiciu i odrodzeniu po trudnych czasach pandemiczno-wojennych - podkreśla Hanna Mojsiuk.

Wśród nadmorskich miejscowości, które cieszą się największym zainteresowaniem na sylwestra i Nowy Rok, królują Świnoujście, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg oraz Koszalin. Wiele z nich organizuje własne imprezy plenerowe i świętowanie na plaży. Hotele również starają się, by ich bale były widoczne i cieszyły się popularnością.

Sylwester nad Bałtykiem to nie tylko hotele. Gastronomia też zyskuje

Jak dodaje Hanna Mojsiuk, w sylwestra zyskuje nie tylko turystyka, ale także gastronomia.

- Domówki to czas, gdy zyskuje catering. Mamy dużo sygnałów, że Ci, którzy decydują się na pozostanie w domu i organizację rodzinnych spotkań albo wydarzeń z przyjaciółmi korzystają z cateringu, dostaw sushi czy boxów gastronomicznych. Często te rezerwacje dokonywane są nawet dwa tygodnie przed Sylwestrem. Koniec roku to dobry czas dla sektora HoReCa - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Sylwester nad morzem. Turystów więcej o 33 procent rok do roku

Dane analityczne potwierdzają ogromny wzrost zainteresowania sylwestrem nad Bałtykiem.

- Dane analityczne pokazują, że liczba rezerwacji wyjazdów na okres od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 r. wzrosła o ok. 33 procent w porównaniu z rokiem poprzednim - informuje Katarzyna Zawadzka z kompleksu Wave Międzyzdroje. - Wzrost dotyczy ogólnie wyjazdów świątecznych i noworocznych.

Klienci zwracają uwagę na to, czy hotele przygotowują pokazy sztucznych ogni, jak wygląda catering oraz czy poza balem jest możliwość korzystania z atrakcji takich jak SPA. Ważna jest także przestrzeń dla dzieci, bo gdy na Sylwestra udajemy się nad Bałtyk całą rodziną, to możliwość animacji dla dzieci bywa czynnikiem decydującym o tym, czy zdecydujemy się na hotel.

Sylwester nad Bałtykiem. Standard rośnie z roku na rok

Standard wypoczynku nad Bałtykiem rośnie z roku na rok.

- Konkurujemy już nie tylko ze sobą, ale i z innymi krajami, które przyciągają turystów poza sezonem. Królem zimy zawsze są góry, a ulubioną aktywnością narty, ale czy to oznacza, że nad Bałtykiem nie ma turystów? Nie. Przykładem tego są właśnie rezerwacje w Świnoujściu, które dobijają do 100 procent - mówi Kamil Pyclik, prezes Północnej izby Gospodarczej w Świnoujściu.

- Zainteresowanie jest duże. Nad Bałtykiem w Sylwestra nie zabraknie także turystów z Niemiec czy z Czech, co jasno pokazuje, że stajemy się regionem przyciągającym turystów cały rok - dodaje Grzegorz Dobosz, właściciel hotelu Hamilton.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

