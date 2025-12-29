Sylwester nad Bałtykiem turystycznym hitem? Hotele pękają w szwach, a kurorty przeżywają oblężenie

Pomorze Zachodnie przeżywa prawdziwy najazd turystów! Nie tylko święta nad Bałtykiem okazały się sukcesem frekwencyjnym, ale wszystko wskazuje na to, że sylwester nad morzem również pobije rekordy popularności. Hotele organizujące bale sylwestrowe notują obłożenie sięgające niemal 100 procent, a zainteresowanie wypoczynkiem nad Bałtykiem w tym okresie wzrosło o imponujące 33 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Czy to oznacza, że sylwester nad morzem to idealny pomysł na spędzenie ostatnich chwil 2025 roku? Sprawdźmy!

Sylwester nad morzem hitem? Rekordowe wzrosty zainteresowania!

Zainteresowanie świętami i końcem roku nad Bałtykiem jest ogromne. Jak mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie: „To były dobre święta dla naszej turystyki i to będzie także dobry koniec roku".

- Oby rok 2026 był dla naszej turystyki zachodniopomorskiej tak dobry jak 2025, bo na pewno możemy mówić o znaczącym odbiciu i odrodzeniu po trudnych czasach pandemiczno-wojennych - podkreśla Hanna Mojsiuk.

Wśród nadmorskich miejscowości, które cieszą się największym zainteresowaniem na sylwestra i Nowy Rok, królują Świnoujście, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg oraz Koszalin. Wiele z nich organizuje własne imprezy plenerowe i świętowanie na plaży. Hotele również starają się, by ich bale były widoczne i cieszyły się popularnością.

Sylwester nad Bałtykiem to nie tylko hotele. Gastronomia też zyskuje

Jak dodaje Hanna Mojsiuk, w sylwestra zyskuje nie tylko turystyka, ale także gastronomia.

- Domówki to czas, gdy zyskuje catering. Mamy dużo sygnałów, że Ci, którzy decydują się na pozostanie w domu i organizację rodzinnych spotkań albo wydarzeń z przyjaciółmi korzystają z cateringu, dostaw sushi czy boxów gastronomicznych. Często te rezerwacje dokonywane są nawet dwa tygodnie przed Sylwestrem. Koniec roku to dobry czas dla sektora HoReCa - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Sylwester nad morzem. Turystów więcej o 33 procent rok do roku

Dane analityczne potwierdzają ogromny wzrost zainteresowania sylwestrem nad Bałtykiem.

- Dane analityczne pokazują, że liczba rezerwacji wyjazdów na okres od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 r. wzrosła o ok. 33 procent w porównaniu z rokiem poprzednim - informuje Katarzyna Zawadzka z kompleksu Wave Międzyzdroje. - Wzrost dotyczy ogólnie wyjazdów świątecznych i noworocznych.

Klienci zwracają uwagę na to, czy hotele przygotowują pokazy sztucznych ogni, jak wygląda catering oraz czy poza balem jest możliwość korzystania z atrakcji takich jak SPA. Ważna jest także przestrzeń dla dzieci, bo gdy na Sylwestra udajemy się nad Bałtyk całą rodziną, to możliwość animacji dla dzieci bywa czynnikiem decydującym o tym, czy zdecydujemy się na hotel.

Sylwester nad Bałtykiem. Standard rośnie z roku na rok

Standard wypoczynku nad Bałtykiem rośnie z roku na rok.

- Konkurujemy już nie tylko ze sobą, ale i z innymi krajami, które przyciągają turystów poza sezonem. Królem zimy zawsze są góry, a ulubioną aktywnością narty, ale czy to oznacza, że nad Bałtykiem nie ma turystów? Nie. Przykładem tego są właśnie rezerwacje w Świnoujściu, które dobijają do 100 procent - mówi Kamil Pyclik, prezes Północnej izby Gospodarczej w Świnoujściu.

- Zainteresowanie jest duże. Nad Bałtykiem w Sylwestra nie zabraknie także turystów z Niemiec czy z Czech, co jasno pokazuje, że stajemy się regionem przyciągającym turystów cały rok - dodaje Grzegorz Dobosz, właściciel hotelu Hamilton.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

