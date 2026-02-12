Filip Springer nie owija w bawełnę i miażdży inwestycje nad Odrą. "Rozpieprzacie swój waterfront!"

„To zbrodnia przeciwko miastu”. Springer uderza w projektantów i władze

W centrum krytyki Springera znalazły się przede wszystkim trzy budynki w kształcie statków, które wyrastają na Kępie Parnickiej, tuż naprzeciwko dworca PKP Szczecin Główny. Te charakterystyczne, masywne bryły – w założeniu mające nawiązywać do morskiej tożsamości miasta – w praktyce stały się symbolem urbanistycznych błędów i braku spójnej wizji.

Reporter nie owija w bawełnę:

„Takie fajne miasto jak Szczecin jest tak nieustępliwie konsekwentne w rozpieprzaniu sobie tego, co ma najcenniejsze – czyli waterfrontu. (…) Autorami tego koszmaru (…) jest pracownia FBA Szczecin. Powinni za takie zbrodnie odbierać uprawnienia.”

Springer podkreśla, że już wizualizacje budziły niepokój, ale efekt końcowy – widoczny z mostu Długiego i z okolic dworca – „przyprawia o zapaść”.

Łasztownia i Kępa Parnicka – miało być serce miasta, a wychodzi deweloperski chaos

Łasztownia i Kępa Parnicka to dziś największy plac budowy w centrum Szczecina. Powstają tu apartamentowce, biura, usługi, nowe nabrzeża i bulwary. W planach, które powstały już kilkanaście lat temu, były przestrzenie publiczne, marina i zabudowa, która miała stworzyć reprezentacyjny waterfront na miarę europejskich metropolii.

Krytycy twierdzą jednak, że rzeczywistość wygląda inaczej: inwestycje są chaotyczne, pozbawione wspólnej myśli urbanistycznej, a przede wszystkim zbyt masywne i zbyt blisko wody. Zamiast spójnej, atrakcyjnej dzielnicy nad rzeką powstaje gęste skupisko apartamentowców – często kupowanych pod wynajem krótkoterminowy, a nie z myślą o codziennym życiu mieszkańców.

Do tego dochodzą problemy komunikacyjne: Kępa Parnicka połączona jest z resztą miasta jednym małym mostem (drugi jest dopiero w planach), ma jedną wąską drogę - ulicę Heyki, która już dziś budzi obawy o przyszłe korki.

Internauci nie pozostawiają suchej nitki:

„Powojenny Szczecin nie miał nigdy szczęścia do urbanistyki.”

„Czy tam w ogóle dochodzi światło słoneczne?”

„To będzie osiedle pod booking, nie dla szczecinian.”

„Latem wygląda równie obrzydliwie.”

„Miasto nie ma wizji. Każdy stawia co chce.”

Szczecin kontra Hamburg. Dlaczego HafenCity się udało, a Łasztownia i Kępa Parnicka nie?

HafenCity w Hamburgu to przykład, jak można przekształcić tereny portowe w nowoczesną, tętniącą życiem dzielnicę. Tam od początku istniała jasna, wieloletnia strategia urbanistyczna, rygorystyczne konkursy architektoniczne i priorytet dla przestrzeni publicznych. Miasto postawiło na jakość, spójność i zrównoważony rozwój.

W Szczecinie – jak zauważają eksperci – zabrakło właśnie tej konsekwencji. Zamiast jednolitej wizji pojawiły się rozproszone inwestycje, które bardziej przypominają „wyspy deweloperskie” niż przemyślaną dzielnicę nadwodną. Efekt? Zamiast waterfrontu z prawdziwego zdarzenia powstaje zabudowa, która nie tworzy ani miejskiego klimatu, ani atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Kim jest Filip Springer?

Filip Springer to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich reporterów zajmujących się architekturą, przestrzenią i urbanistyką. Autor takich książek jak:

„Miedzianka. Historia znikania”,

„Wanna z kolumnadą”,

„13 pięter”,

„Miasto Archipelag”,

„Źle urodzone”.

Znany jest z ostrego, ale merytorycznego języka i bezkompromisowego podejścia do tematów związanych z jakością przestrzeni publicznej. Jego krytyka rzadko bywa przypadkowa – zwykle wynika z wieloletnich obserwacji i analiz.

Czy Szczecin stracił swoją szansę?

Debata o waterfrontach trwa od lat, ale wpis Springera wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi. Jedni mówią: „wreszcie ktoś to powiedział głośno”. Inni – że to przesada. Faktem jest, że Łasztownia i Kępa Parnicka miały być ikoną miasta, a dziś budzą coraz więcej wątpliwości.

A Wy – zgadzacie się z opinią Filipa Springera, czy uważacie, że Szczecin idzie w dobrą stronę?

