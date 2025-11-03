Wysoka wygrana w Mini Lotto w Niechorzu

309 462,40 zł - dokładnie taką kwotę wygrał szczęśliwy gracz, który w sobotę, 1 listopada postanowił zagrać w Mini Lotto i wysłał kupon w kolekturze przy ul. Kolejowej w Niechorzu. Wylosowane liczby pokrywały się z tymi zaznaczonymi na kuponie, a to oznaczało tylko jedno - wysoką wygraną.

Co można zrobić z taką kwotą?

Szczęściarz z Niechorza będzie musiał jednak podzielić się swoją wygraną z fiskusem, gdyż musi zapłacić 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. Wciąż jednak będzie bogatym człowiekiem z dużym saldem na koncie.

Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Za kwotę, którą zgarnął gracz z Niechorza, można już kupić całkiem niezły samochód, wybrać się na wycieczkę dookoła świata, zainwestować, albo po prostu zaszaleć na zakupach. Możliwości jest naprawdę sporo.

Jak grać w Mini Lotto?

Zagrać można w tradycyjny sposób, w punkcie Lotto, ale także na stronie internetowej www.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Jeden zakład kosztuje tylko 1,50. Następnie należy wybrać 5 z 42 liczb i oczekiwać losowania. Główna wygrana wynosi 400 tysięcy, jednak w przypadku kilku szczęśliwych kuponów, jest ona dzielona na wszystkich graczy.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie