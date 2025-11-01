Wyniki Eurojackpot 31.10.2025

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 31 października, wylosowano następujące liczby: 5, 11, 40, 41, 46 oraz 1 i 5. Nikomu w całej Europie nie udało się prawidłowo wytypować tej kombinacji i rozbić kumulacji w kwocie 140 milionów złotych, jednak odnotowano kilka wygranych niższych stopni. Do graczy z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Węgier i Finlandii trafią wygrane drugiego stopnia w kwocie ponad 5,8 mln euro. O dużym szczęściu mogą mówić również gracze z Niemiec, Danii, Szwecji, Słowacji i Finlandii, gdzie odnotowano wygraną trzeciego stopnia.

Szczęście uśmiechnęło się do Polaka

O dużym szczęściu może również mówić gracz z Polski, któremu udało się zgarnąć wygraną czwartego stopnia w kwocie 825 003,50 zł. Na jego konto trafi jednak trochę mniej, gdyż zgodnie z przepisami kwota zostanie pomniejszona o podatek od wysokich wygranych. Wciąż jednak do wydania będzie bardzo dużo i z pewnością wystarczy na spełnienie wielu, nieosiągalnych dotychczas marzeń. Na chwilę obecną Totalizator Sportowy nie podał lokalizacji szczęśliwej kolektury.

Kumulacja wciąż rośnie!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot na graczy czekają jeszcze większe emocje i gigantyczna wygrana. Kumulacja wzrosła i obecnie wynosi 180 milionów złotych. Losowanie odbędzie się we wtorek, 4 listopada.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

