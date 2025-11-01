Polak zgarnął fortunę w Halloween! Wysoka wygrana w Eurojackpot

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-01 20:39

Gigantyczna, 140-milionowa kumulacja w Eurojackpot nie została rozbita. Nie oznacza to jednak, że gracze z całej Europy muszą całkowicie obejść się smakiem. Wręcz przeciwnie. W losowaniu Eurojackpot w piątek, 31 października, odnotowano kilka naprawdę wysokich wygranych. Szczęście uśmiechnęło się również do gracza z Polski. Jaka kwota trafi na jego konto?

Wysoka wygrana w Eurojackpot w Halloween

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Wyniki Eurojackpot 31.10.2025

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 31 października, wylosowano następujące liczby: 5, 11, 40, 41, 46 oraz 1 i 5. Nikomu w całej Europie nie udało się prawidłowo wytypować tej kombinacji i rozbić kumulacji w kwocie 140 milionów złotych, jednak odnotowano kilka wygranych niższych stopni. Do graczy z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Węgier i Finlandii trafią wygrane drugiego stopnia w kwocie ponad 5,8 mln euro. O dużym szczęściu mogą mówić również gracze z Niemiec, Danii, Szwecji, Słowacji i Finlandii, gdzie odnotowano wygraną trzeciego stopnia.

Polecany artykuł:

Rekordowa podwyżka płac. W portfelach przybędzie gotówki. Skorzystają tysiące P…

Szczęście uśmiechnęło się do Polaka

O dużym szczęściu może również mówić gracz z Polski, któremu udało się zgarnąć wygraną czwartego stopnia w kwocie 825 003,50 zł. Na jego konto trafi jednak trochę mniej, gdyż zgodnie z przepisami kwota zostanie pomniejszona o podatek od wysokich wygranych. Wciąż jednak do wydania będzie bardzo dużo i z pewnością wystarczy na spełnienie wielu, nieosiągalnych dotychczas marzeń. Na chwilę obecną Totalizator Sportowy nie podał lokalizacji szczęśliwej kolektury.

Kumulacja wciąż rośnie!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot na graczy czekają jeszcze większe emocje i gigantyczna wygrana. Kumulacja wzrosła i obecnie wynosi 180 milionów złotych. Losowanie odbędzie się we wtorek, 4 listopada.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym
Pytanie 1 z 12
Na której stronie monety znajduje się orzeł?
Najwyższe wygrane w historii Lotto
11 zdjęć
Sezon nad Bałtykiem nie kończy się z nadejściem jesieni
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYNIKI EUROJACKPOT
EUROJACKPOT LOSOWANIE
EUROJACKPOT
EUROJACKPOT KUMULACJA
WYGRANA EUROJACKPOT
LOTTO
HALLOWEEN
EUROJACKPOT WYNIKI
EUROJACKPOT W POLSCE
LOSOWANIE EUROJACKPOT