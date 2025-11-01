Spis treści
Wyniki Eurojackpot 31.10.2025
W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 31 października, wylosowano następujące liczby: 5, 11, 40, 41, 46 oraz 1 i 5. Nikomu w całej Europie nie udało się prawidłowo wytypować tej kombinacji i rozbić kumulacji w kwocie 140 milionów złotych, jednak odnotowano kilka wygranych niższych stopni. Do graczy z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Węgier i Finlandii trafią wygrane drugiego stopnia w kwocie ponad 5,8 mln euro. O dużym szczęściu mogą mówić również gracze z Niemiec, Danii, Szwecji, Słowacji i Finlandii, gdzie odnotowano wygraną trzeciego stopnia.
Szczęście uśmiechnęło się do Polaka
O dużym szczęściu może również mówić gracz z Polski, któremu udało się zgarnąć wygraną czwartego stopnia w kwocie 825 003,50 zł. Na jego konto trafi jednak trochę mniej, gdyż zgodnie z przepisami kwota zostanie pomniejszona o podatek od wysokich wygranych. Wciąż jednak do wydania będzie bardzo dużo i z pewnością wystarczy na spełnienie wielu, nieosiągalnych dotychczas marzeń. Na chwilę obecną Totalizator Sportowy nie podał lokalizacji szczęśliwej kolektury.
Kumulacja wciąż rośnie!
W kolejnym losowaniu Eurojackpot na graczy czekają jeszcze większe emocje i gigantyczna wygrana. Kumulacja wzrosła i obecnie wynosi 180 milionów złotych. Losowanie odbędzie się we wtorek, 4 listopada.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.