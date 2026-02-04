Promy utknęły w porcie. Operatorzy odwołują rejsy do Skandynawii

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-04 17:50

Sztorm szalejący na Bałtyku spowodował poważne utrudnienia w ruchu promowym. Spółka Unity Line poinformowała o wstrzymaniu rejsów między Polską a Skandynawią. Odwołano m.in. nocny rejs ze Świnoujścia oraz środowe kursy do Ystad i Trelleborga. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładzie. Jak długo potrwają utrudnienia i kiedy sytuacja wróci do normy?

Prom Jantar Unity

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Sztorm na Bałtyku wstrzymuje rejsy promów Unity Line i Polferries. Jakie połączenia zostały odwołane?

Jak poinformowała spółka Unity Line, jeden z głównych operatorów promowych na Bałtyku, powodem wstrzymania rejsów są „złe warunki pogodowe”. We wtorek nie wypłynął ze Świnoujścia m/f „Kopernicus” o godz. 1:30. W środę odwołano poranne rejsy: m/f „Galileusz” do Ystad o godz. 7:00 oraz m/f „Jantar” do Trelleborga o godz. 10:15. To oznacza, że nie odbędą się również popołudniowe i wieczorne rejsy powrotne ze szwedzkich portów do Polski.

Oprócz Unity Line, również Polferries (Polska Żegluga Bałtycka) odwołał w poniedziałek rejs m/f „Varsovia” z Ystad do Świnoujścia oraz nocny rejs do Szwecji.

Polecany artykuł:

Znany architekt miażdży Jantar Unity. "Jak z resztek magazynowych!"

Co powinni zrobić pasażerowie, których rejsy zostały odwołane?

W komunikacie Unity Line zapewniono, że „wszystkie pojazdy z potwierdzonymi rezerwacjami na powyższe odejścia zostaną przetransportowane pozostałymi promami Unity Line”. Spółka zaleca klientom kontakt z jej biurami, m.in. w Świnoujściu, oraz zastrzega możliwość dalszych zmian w rozkładzie rejsów.

Od poniedziałku zawieszony został również system internetowej rezerwacji przewozów. Jak podano w komunikacie, jest to spowodowane „bardzo trudną sytuacją sztormową”. Samochody ciężarowe będą odprawiane według kolejności zgłaszania się kierowców do okienka w biurze promowym.

Kiedy sytuacja na Bałtyku wróci do normy? Prognozy pogody nie są optymistyczne

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu promowym na Bałtyku. Prognozy pogody wskazują, że sztorm może utrzymać się przez najbliższe dni. Pasażerom planującym podróż promem zaleca się śledzenie komunikatów przewoźników i bieżące sprawdzanie rozkładów rejsów.

Prom Jantar Unity
Galeria zdjęć 50
Sonda
Płynąłeś kiedyś promem do Szwecji?
Chrzest promu Jantar Unity
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAŁTYK
PROMY
SZTORM NA BAŁTYKU
PROM
MORZE BAŁTYCKIE
SZTORM