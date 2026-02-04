Promy utknęły w porcie. Operatorzy odwołują rejsy do Skandynawii

Sztorm na Bałtyku wstrzymuje rejsy promów Unity Line i Polferries. Jakie połączenia zostały odwołane?

Jak poinformowała spółka Unity Line, jeden z głównych operatorów promowych na Bałtyku, powodem wstrzymania rejsów są „złe warunki pogodowe”. We wtorek nie wypłynął ze Świnoujścia m/f „Kopernicus” o godz. 1:30. W środę odwołano poranne rejsy: m/f „Galileusz” do Ystad o godz. 7:00 oraz m/f „Jantar” do Trelleborga o godz. 10:15. To oznacza, że nie odbędą się również popołudniowe i wieczorne rejsy powrotne ze szwedzkich portów do Polski.

Oprócz Unity Line, również Polferries (Polska Żegluga Bałtycka) odwołał w poniedziałek rejs m/f „Varsovia” z Ystad do Świnoujścia oraz nocny rejs do Szwecji.

Co powinni zrobić pasażerowie, których rejsy zostały odwołane?

W komunikacie Unity Line zapewniono, że „wszystkie pojazdy z potwierdzonymi rezerwacjami na powyższe odejścia zostaną przetransportowane pozostałymi promami Unity Line”. Spółka zaleca klientom kontakt z jej biurami, m.in. w Świnoujściu, oraz zastrzega możliwość dalszych zmian w rozkładzie rejsów.

Od poniedziałku zawieszony został również system internetowej rezerwacji przewozów. Jak podano w komunikacie, jest to spowodowane „bardzo trudną sytuacją sztormową”. Samochody ciężarowe będą odprawiane według kolejności zgłaszania się kierowców do okienka w biurze promowym.

Kiedy sytuacja na Bałtyku wróci do normy? Prognozy pogody nie są optymistyczne

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu promowym na Bałtyku. Prognozy pogody wskazują, że sztorm może utrzymać się przez najbliższe dni. Pasażerom planującym podróż promem zaleca się śledzenie komunikatów przewoźników i bieżące sprawdzanie rozkładów rejsów.

