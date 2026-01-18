Szczecin oszalał na punkcie Jantar Unity! Tysiące osób zwiedzało nowy prom

Gigantyczna kolejka na nabrzeżu

Kolejka, która ustawiła się do zwiedzania promu, wzdłuż nabrzeża przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie, zdawała się nie mieć końca. Krótko po godzinie 9:00 sięgała już ul. Kapitańskiej, a z każdą kolejną chwilą rozrastała się o kolejne metry, sięgając dawnego Dworca Morskiego i Kapitanatu Portu. Średni czas oczekiwania na zwiedzanie Jantar Unity wynosił prawie trzy godziny.

Wyjątkowa okazja, by zwiedzić Jantar Unity

Oczekiwanie na wejście na pokład trwało nawet kilka godzin. Zwiedzający wchodzili w kilkuosobowych grupach, aby zobaczyć zarówno przestrzenie dostępne dla pasażerów, jak i te, do których mają dostęp tylko członkowie załogi. Na trasie wycieczek znalazły się m.in. pokład dla samochodów, przestrzenie dla podróżnych, a także zaplecze i mostek kapitański. To była wyjątkowa okazja, by zobaczyć miejsca niedostępne na co dzień i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Jantar Unity wyrusza w regularne rejsy

Uroczysty chrzest Jantar Unity odbył się w sobotę, 17 stycznia w Szczecinie. W poniedziałek prom opuści Szczecin, a we wtorek wyruszy w regularne rejsy na trasie Świnoujście - Ystad - Trelleborg.