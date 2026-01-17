Prom Jantar Unity ochrzczony

Gigantyczny, bo prawie 200-metrowy prom Jantar Unity, zacumował w Szczecinie w czwartek, budząc ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców. W sobotę po południu odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem polityków, samorządowców i przedstawicieli branży morskiej. Prom został ochrzczony, a jego matka chrzestna, Miłosława Błaszyk-Zjawińska, dyrektor Pionu Zarządzania w PŻM, rozbiła butelkę szampana o kadłub statku.

Widowisko multimedialne przyciągnęło tłumy

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, o godz. 18:00, na mieszkańców czekała kolejna atrakcja w postaci widowiska multimedialnego - pokazu mappingu, połączonego z laserami i specjalną oprawą świetlną i muzyczną. Mapping nawiązywał m.in. do Unity Line i Polskiej Żeglugi Morskiej, która w tym roku obchodzi swoje 75-lecie. Na kadłubie promu pojawiły się również motywy związane z technologią LNG i ekologią, Szczecinem, a także Polską i Szwecją, między którymi będzie kursował Jantar Unity. Pierszy rejs ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad odbędzie się 20 stycznia.

Ze względu na duże zainteresowanie, pokaz odbył się dwukrotnie - o godz. 18:00 i 20:00.

W niedzielę będzie można zwiedzać prom Jantar Unity

To nie koniec atrakcji związanych z inauguracją Jantar Unity. W niedzielę, 18 stycznia prom otworzy swoje drzwi dla zwiedzających. Jednostkę będzie można bezpłatnie zwiedzać w godzinach 10:00-16:00.