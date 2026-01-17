Jantar Unity rozbłysł światłami! Widowiskowy pokaz multimedialny na Wałach Chrobrego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-17 21:10

Tym wydarzeniam żyje cały Szczecin. W sobotę, 17 stycznia, na Wałach Chrobrego odbyły się oficjalne uroczystości chrztu promu Jantar Unity. Ich kulminacją był widowiskowy pokaz mappingu, który przyciągnął nad Odrę tłumy mieszkańców.

Szczecin SE Google News

Prom Jantar Unity ochrzczony

Gigantyczny, bo prawie 200-metrowy prom Jantar Unity, zacumował w Szczecinie w czwartek, budząc ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców. W sobotę po południu odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem polityków, samorządowców i przedstawicieli branży morskiej. Prom został ochrzczony, a jego matka chrzestna, Miłosława Błaszyk-Zjawińska, dyrektor Pionu Zarządzania w PŻM, rozbiła butelkę szampana o kadłub statku.

Polecany artykuł:

Prom Jantar Unity rozpoczyna morską przygodę. Co oznacza napis "POLSCA" na kadł…

Widowisko multimedialne przyciągnęło tłumy

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, o godz. 18:00, na mieszkańców czekała kolejna atrakcja w postaci widowiska multimedialnego - pokazu mappingu, połączonego z laserami i specjalną oprawą świetlną i muzyczną. Mapping nawiązywał m.in. do Unity Line i Polskiej Żeglugi Morskiej, która w tym roku obchodzi swoje 75-lecie. Na kadłubie promu pojawiły się również motywy związane z technologią LNG i ekologią, Szczecinem, a także Polską i Szwecją, między którymi będzie kursował Jantar Unity. Pierszy rejs ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i Ystad odbędzie się 20 stycznia.

Ze względu na duże zainteresowanie, pokaz odbył się dwukrotnie - o godz. 18:00 i 20:00.

W niedzielę będzie można zwiedzać prom Jantar Unity

To nie koniec atrakcji związanych z inauguracją Jantar Unity. W niedzielę, 18 stycznia prom otworzy swoje drzwi dla zwiedzających. Jednostkę będzie można bezpłatnie zwiedzać w godzinach 10:00-16:00.

Mapping na promie Jantar Unity
33 zdjęcia
Sonda
Czy Szczecin jest prawdziwie "morskim" miastem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIDOWISKO
PROM
WAŁY CHROBREGO
POKAZ