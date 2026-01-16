Spis treści
POLSCA – to nie błąd, lecz strategia
W sieci zawrzało, gdy pojawiła się informacja o nowej spółce obsługującej polskie promy.
- "Ktoś zrobił literówkę!"
- "To chyba żart!"
- "Czy to po niemiecku?"
– komentowali internauci.
Tymczasem POLSCA pisana przez "c" to żadna pomyłka, lecz świadomie zaprojektowana marka.
Nowa spółka powstała, by zintegrować i unowocześnić obsługę polskich połączeń promowych, które dotąd były rozproszone między różnymi podmiotami. Rząd postawił na jeden, spójny operator, który ma wzmocnić obecność Polski na Bałtyku i ułatwić ekspansję na rynki skandynawskie.
A nazwa? To sprytna gra słów.
POLSCA = Polska + Scandinavia.
Ma podkreślać kierunek działalności firmy i jej ambicje: łączenie polskich portów z północą Europy. Brzmi inaczej, zapada w pamięć i – co najważniejsze – nie jest żadnym błędem, choć wielu tak sądziło.
Kto tworzy POLSCA? Trzy kluczowe firmy pod jednym szyldem
W skład nowej spółki weszły trzy najważniejsze państwowe podmioty promowe, które dotąd działały osobno:
- Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) – operator znany pasażerom z marki Polferries
- Polska Żegluga Morska (PŻM) – największy polski armator, dotąd głównie frachtowy
- Euroafrica Shipping Lines – spółka z grupy PŻM, obsługująca m.in. . linię Unity Line
Połączenie ich doświadczenia, floty i zaplecza logistycznego ma stworzyć jednego silnego gracza, który będzie w stanie konkurować z największymi skandynawskimi operatorami.
Jantar Unity - pierwszy prom z logo POLSCA
15 stycznia 2026 roku do Szczecina wpłynął Jantar Unity – jednostka, która przechodzi do historii jako pierwszy prom z oficjalnym logo POLSCA na kadłubie. Tym razem nikt nie ma wątpliwości, co jest czym: kadłub jest śnieżnobiały, a na nim widnieje granatowo‑seledynowy napis „POLSCA”, który od razu przyciągnął uwagę mieszkańców i miłośników żeglugi.
To symboliczny moment: nowa marka wychodzi z fazy papierowej i zaczyna żyć na morzu. A już 17 stycznia na Bulwarze Chrobrego w Szczecinie odbędzie się uroczysty chrzest promu, który oficjalnie wprowadzi Jantar Unity do służby pod nowym szyldem. Według zapowiedzi, kolejne jednostki mają być sukcesywnie przemalowywane i wprowadzane na trasy między Polską a Skandynawią.
Po co nam POLSCA?
Nowa spółka ma trzy główne zadania:
- Ujednolicenie standardów obsługi pasażerów i frachtu
- Wzmocnienie konkurencyjności polskich połączeń promowych na Bałtyku
- Budowanie rozpoznawalnej marki działającej także w Skandynawii
W praktyce oznacza to większą stabilność, lepszą koordynację i – jak zapewniają przedstawiciele spółki – wyższy komfort podróży.
POLSCA dopiero się rozpędza
Choć logo na Jantar Unity to dopiero pierwszy krok, w branży mówi się, że 2026 będzie rokiem przełomowym, a kolejne - latami intensywnej ekspansji. Nowe trasy, nowe jednostki, nowe standardy – tak ma wyglądać przyszłość polskiej żeglugi promowej.
A nazwa, która jeszcze niedawno wywoływała śmiech? Wygląda na to, że już wkrótce może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na Bałtyku.