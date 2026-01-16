POLSCA – to nie błąd, lecz strategia

W sieci zawrzało, gdy pojawiła się informacja o nowej spółce obsługującej polskie promy.

"Ktoś zrobił literówkę!"

"To chyba żart!"

"Czy to po niemiecku?"

– komentowali internauci.

Tymczasem POLSCA pisana przez "c" to żadna pomyłka, lecz świadomie zaprojektowana marka.

Nowa spółka powstała, by zintegrować i unowocześnić obsługę polskich połączeń promowych, które dotąd były rozproszone między różnymi podmiotami. Rząd postawił na jeden, spójny operator, który ma wzmocnić obecność Polski na Bałtyku i ułatwić ekspansję na rynki skandynawskie.

A nazwa? To sprytna gra słów.

POLSCA = Polska + Scandinavia.

Ma podkreślać kierunek działalności firmy i jej ambicje: łączenie polskich portów z północą Europy. Brzmi inaczej, zapada w pamięć i – co najważniejsze – nie jest żadnym błędem, choć wielu tak sądziło.

Kto tworzy POLSCA? Trzy kluczowe firmy pod jednym szyldem

W skład nowej spółki weszły trzy najważniejsze państwowe podmioty promowe, które dotąd działały osobno:

Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) – operator znany pasażerom z marki Polferries

Polska Żegluga Morska (PŻM) – największy polski armator, dotąd głównie frachtowy

Euroafrica Shipping Lines – spółka z grupy PŻM, obsługująca m.in. . linię Unity Line

Połączenie ich doświadczenia, floty i zaplecza logistycznego ma stworzyć jednego silnego gracza, który będzie w stanie konkurować z największymi skandynawskimi operatorami.

Jantar Unity - pierwszy prom z logo POLSCA

15 stycznia 2026 roku do Szczecina wpłynął Jantar Unity – jednostka, która przechodzi do historii jako pierwszy prom z oficjalnym logo POLSCA na kadłubie. Tym razem nikt nie ma wątpliwości, co jest czym: kadłub jest śnieżnobiały, a na nim widnieje granatowo‑seledynowy napis „POLSCA”, który od razu przyciągnął uwagę mieszkańców i miłośników żeglugi.

To symboliczny moment: nowa marka wychodzi z fazy papierowej i zaczyna żyć na morzu. A już 17 stycznia na Bulwarze Chrobrego w Szczecinie odbędzie się uroczysty chrzest promu, który oficjalnie wprowadzi Jantar Unity do służby pod nowym szyldem. Według zapowiedzi, kolejne jednostki mają być sukcesywnie przemalowywane i wprowadzane na trasy między Polską a Skandynawią.

Po co nam POLSCA?

Nowa spółka ma trzy główne zadania:

Ujednolicenie standardów obsługi pasażerów i frachtu

Wzmocnienie konkurencyjności polskich połączeń promowych na Bałtyku

Budowanie rozpoznawalnej marki działającej także w Skandynawii

W praktyce oznacza to większą stabilność, lepszą koordynację i – jak zapewniają przedstawiciele spółki – wyższy komfort podróży.

POLSCA dopiero się rozpędza

Choć logo na Jantar Unity to dopiero pierwszy krok, w branży mówi się, że 2026 będzie rokiem przełomowym, a kolejne - latami intensywnej ekspansji. Nowe trasy, nowe jednostki, nowe standardy – tak ma wyglądać przyszłość polskiej żeglugi promowej.

A nazwa, która jeszcze niedawno wywoływała śmiech? Wygląda na to, że już wkrótce może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na Bałtyku.

