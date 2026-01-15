Jantar Unity już w Szczecinie! Historyczny moment dla polskiej żeglugi

To wydarzenie, jakiego w Polsce nie było od dekad. W czwartek, 15 stycznia, do Szczecina wpłynął Jantar Unity – pierwszy od ponad 30 lat polski prom pasażersko–samochodowy zbudowany w kraju. Ostatnią tak dużą jednostką była legendarna Polonia, przekazana armatorowi w latach 90. Nowy prom powstał w gdańskiej Stoczni Remontowej i – jak podkreślają eksperci – otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej floty.

Jantar Unity zacumował u stóp Wałów Chrobrego, gdzie od pierwszych minut przyciąga tłumy mieszkańców. Ogromna sylwetka, futurystyczna linia kadłuba i nowe logo Polsca – marki, która ma zjednoczyć polskich armatorów promowych – robią piorunujące wrażenie.

Polsca – nowa siła na Bałtyku

Na burcie Jantara Unity widnieje logo Polsca Baltic Ferries – nowej marki, która ma połączyć polskich operatorów promowych i wzmocnić ich pozycję na Bałtyku. To właśnie pod jej barwami Jantar Unity będzie pływał na trasie Świnoujście–Trelleborg.

Polsca ma ambicję stać się rozpoznawalnym, narodowym brandem promowym – takim, jak skandynawskie giganty, które od lat dominują na północnych wodach. Jantar Unity to jej pierwszy, flagowy okręt.

Uroczysty chrzest już w sobotę

Najważniejszy moment wizyty jednostki w Szczecinie nastąpi w sobotę, 17 stycznia, o godzinie 15.00. Na Bulwarze Chrobrego odbędzie się uroczysty chrzest promu, transmitowany na telebimie ustawionym przy nabrzeżu.

To będzie widowisko z rozmachem – zapowiada armator. A to dopiero początek atrakcji.

Spektakularne widowisko multimedialne

Tego samego dnia, o godzinie 18.00, rozpocznie się półgodzinny pokaz multimedialny. W programie:

mapping 3D na burcie promu,

pokazy laserowe,

specjalna oprawa świetlna podkreślająca nowoczesny charakter jednostki.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to jedno z najbardziej efektownych wydarzeń wizualnych, jakie kiedykolwiek odbyły się nad Odrą.

Dzień otwarty – mieszkańcy wejdą na pokład

W niedzielę, 18 stycznia, Jantar Unity otworzy swoje wnętrza dla zwiedzających. Od 10.00 do 16.00 mieszkańcy będą mogli wejść na pokład w grupach po około 20 osób. Wejścia będą odbywać się co ok. 8 minut – bez zapisów, według kolejności przybycia.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska najnowocześniejszy prom na Bałtyku – zanim rozpocznie regularne rejsy.

Uwaga kierowcy! Duże zmiany w organizacji ruchu

W związku z wydarzeniami w rejonie Wałów Chrobrego wprowadzono szerokie ograniczenia w ruchu:

Etap I – od 16 do 18 stycznia

całkowite zamknięcie m.in. . ul. Komandorskiej, Admiralskiej, Wałów Chrobrego, Wawelskiej, Małopolskiej, Szczerbcowej i Zygmunta Starego,

wyłączenie zewnętrznych pasów ul. Jana z Kolna,

ograniczenie prędkości do 30 km/h,

wjazd tylko dla pojazdów z przepustkami.

Etap II – 17 stycznia (sobota), godz. 10.00–22.00

Dodatkowo:

zamknięcie ul. Nabrzeże Wieleckie i ul. Duczyńskiego,

ruch dwukierunkowy na ul. Storrady,

zamknięcie zjazdu z Trasy Zamkowej na Jana z Kolna,

objazdy ulicami Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Plac Żołnierza – Niepodległości – Wyszyńskiego.

Od 12 stycznia obowiązuje zakaz postoju na ulicach objętych wyłączeniem.

Nowy symbol polskiej żeglugi

Jantar Unity to nie tylko nowy prom – to symbol powrotu Polski do gry w europejskiej żegludze promowej. Po raz pierwszy od ponad 30 lat polska stocznia zbudowała tak dużą jednostkę pasażerską, a Polsca ma ambicję stać się marką, która przywróci biało-czerwone barwy na Bałtyku.

Szczecin już żyje tym wydarzeniem. A w weekend – będzie żył jeszcze mocniej.