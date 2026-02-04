Szczecin szykuje się na kolejny pogodowy kataklizm. Tramwaje niczym lodołamacze wyjadą na ulice

Szczecin zbroi się na atak zimy. Tramwaje w roli lodołamaczy

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), Tramwajów Szczecińskich, straży miejskiej, straży pożarnej i policji, przedstawili plan działania mający na celu zminimalizowanie skutków spodziewanych opadów.

- Zaplanowaliśmy szereg działań, które będziemy podejmowali już dzisiejszej nocy, żeby w dniu jutrzejszym miasto funkcjonowało w sposób optymalny – zapewnił Piotr Krzystek.

Kluczowym elementem strategii jest wysłanie na trasy 11 tramwajów w godzinach nocnych. Ich zadaniem będzie przecieranie sieci trakcyjnej, aby nie dopuścić do jej oblodzenia. Jak informuje Krystian Wawrzyniak, prezes spółki Tramwaje Szczecińskie, do tego celu zostaną wykorzystane starsze pojazdy typu „Tatra”, które są bardziej odporne na trudne warunki atmosferyczne.

- W godzinach nocnych wyjedzie 11 tramwajów. Ich zadaniem będzie przecieranie sieci trakcyjnej – poinformował prezes Wawrzyniak.

Wawrzyniak zapewnił również o pełnej mobilizacji służb technicznych, które będą pracować w zdwojonych brygadach. W gotowości są także autobusy komunikacji zastępczej, które zostaną uruchomione w przypadku zatrzymania ruchu tramwajów.

Gołoledź zaskoczyła Szczecin. Czy tym razem będzie lepiej?

Prezydent Krzystek przeprosił za „trudności i kłopoty”, które spowodowała gołoledź w poniedziałek, 26 stycznia. Przyznał, że sytuacja była trudna, ale zapewnił, że wyciągnięto z niej wnioski. Zapytany o stan chodników, które w wielu miejscach nadal przypominają lodowisko, prezydent stwierdził, że skuwanie lodu jest bardzo trudne i czasochłonne, a używanie soli jest niekorzystne dla środowiska.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu z powodu opadów marznącego deszczu i oblodzenia sieci trakcyjnej w Szczecinie unieruchomione zostały wszystkie tramwaje. Miasto zapewnia, że taki kryzys się nie powtórzy.

Komunikacja miejska w Szczecinie – gdzie szukać informacji?

Aktualne informacje o kursowaniu tramwajów i autobusów będą publikowane na stronie internetowej ZDiTM oraz na elektronicznych tablicach na terenie miasta. Mieszkańcy Szczecina mogą na bieżąco śledzić sytuację i planować swoje podróże.

Zimowe służby w akcji. Tysiąc osób na ulicach Szczecina

Pługi i piaskarki zostaną skierowane na ulice Szczecina 2-3 godziny przed prognozowanymi opadami, aby w gotowości czekać na trasach. Pojazdy przeznaczone do odśnieżania dróg rowerowych zostaną przekierowane na ciągi piesze.

Krzystek zaznaczył, że zliczając wszystkie miejskie służby, pracowników interwencyjnych ZDiTM, firmy wynajęte przez zarządców miejskich nieruchomości, Strefę Płatnego Parkowania – odśnieżających ulice, przystanki, place będzie ok. tysiąca.

Policja apeluje: Zostańcie w domach!

W związku z prognozowanymi opadami i możliwymi utrudnieniami w ruchu, komendy miejskie Policji i Państwowej Straży Pożarnej również wzmocniły nocny i czwartkowy dyżur. Na ulicach ma być więcej niż zwykle m.in. funkcjonariuszy drogówki. Szef KMP insp. Piotr Makuch zaapelował do zmotoryzowanych, żeby w czwartek nie wyjeżdżać na ulice Szczecina, „jeśli ktoś nie musi”.

