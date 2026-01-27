Atak zimy sparaliżował komunikację miejską. Drugi dzień bez tramwajów

2026-01-27 7:50

Szczecin zmaga się z poważnymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, tramwaje w Szczecinie zostały unieruchomione. Władze miasta wprowadziły komunikację zastępczą, aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców. Jak poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, we wtorek, 27 stycznia nadal działać będzie komunikacja zastępcza. Wyznaczono sześć tymczasowych tras autobusowych oraz wydłużono pięć linii. Sprawdź, jak dojechać do pracy!

Szczecin sparaliżowany - tramwaje nie wyjechały na ulice

Od poniedziałku, z powodu trudnych warunków pogodowych, szczecińskie tramwaje są unieruchomione. Miasto zorganizowało autobusową komunikację zastępczą, wyznaczając sześć tymczasowych tras. Autobusy kursują od godziny 5 rano, z częstotliwością co 10, 15, 20 lub 30 minut.

Autobusy z oznaczeniem „za tramwaj” kursują na następujących trasach:

  • Z Gumieniec na Plac Kościuszki (co 10 minut)
  • Z dworca Niebuszewo przez ulicę Niemierzyńską na Osiedle Zawadzkiego (co 15 minut)
  • Ze Stoczni Szczecińskiej przez ulicę Piłsudskiego na Plac Kościuszki (co 15 minut)
  • Z pętli Turkusowa na Basen Górniczy (co 20 minut)
  • Z Gocławia na Pomorzany (co 20 minut)
  • Z Osiedla Zawadzkiego przez ulicę Mickiewicza na Plac Kościuszki (co 30 minut)

Zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie

ZDiTM poinformował również o wydłużeniu pięciu linii autobusowych (w poniedziałek zmodyfikowano trasy trzech). Linia 57 kursuje z Warszewa przez ulicę Niemcewicza, Aleję Wyzwolenia na Plac Rodła; linia 61 jeździ z Podjuch na Potulicką; linia 87 łączy Podbórz z pętlą Potulicka; linia 99 obsługuje trasę Gocław – Stocznia Szczecińska – Kołłątaja, a linia 103 kursuje z Polic przez Głębokie do Osiedla Zawadzkiego.

Oblodzenie trakcji powodem utrudnień

Jak informował w poniedziałek wieczorem zastępca prezydenta Szczecina, Łukasz Kadłubowski – uruchomienie tramwajów uniemożliwia pogoda. Po marznących opadach deszczu i śniegu sieć trakcyjna jest oblodzona, a temperatura w nocy utrzymywała się poniżej zera.

„Brygady techniczne cały czas pracują w terenie – trwa holowanie unieruchomionych składów do zajezdni. Stopień oblodzenia trakcji oraz pantografów jest bardzo duży, co uniemożliwia bezpieczne wypuszczenie tramwajów na linie”

– wyjaśniał Kadłubowski na portalach społecznościowych.

Apelował również do mieszkańców Szczecina o „zaplanowanie porannego dojazdu innymi środkami transportu”, zapewniając jednocześnie, że jeśli warunki pogodowe się poprawią, tramwaje „natychmiast wrócą na trasy”.

W Szczecinie funkcjonuje 11 linii tramwajowych. Aktualne komunikaty na temat komunikacji publikowane są na stronie ZDiTM.

