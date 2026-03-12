Żołnierze wkraczają do szpitala w Szczecinie. Powodem cyberatak

cyberatak dotknął Szpital Wojewódzki w Szczecinie

placówka od niedzieli pracuje w trybie awaryjnym

do pomocy skierowano żołnierzy WOT

sprawę bada prokuratura

Żołnierze wesprą szpital w przywróceniu i zabezpieczeniu systemów teleinformatycznych. Wojsko Polskie pomaga wszędzie tam, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli – napisał w środę (11.03) na platformie X. Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Cyberprzestępcy zainfekowali system placówki i zaszyfrowali część danych, blokując do nich dostęp. Szpital natychmiast uruchomił procedury awaryjne, przechodząc m.in. na dokumentację papierową. O zdarzeniu powiadomiono odpowiednie służby.

W środę śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Jak podaje Radio Eska, do szpitala wysłano Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. – Do wsparcia skierowano Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze pomogą w przywróceniu sprawności oraz zabezpieczeniu systemów IT placówki – mówi Arkadiusz Sekuła, rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Część pracy w szpitalu została częściowo przywrócona dzięki pojedynczym stacjom roboczym oraz sprzętowi, m.in. drukarkom i modemom, które jednak nie mają dostępu do zainfekowanego systemu. Do czasu pełnego przywrócenia działania informatyki laboratorium i zakład radiologii wykonują badania wyłącznie dla pacjentów szpitalnych. Tymczasowo zawieszono też m.in. komercyjne badania laboratoryjne.

Pacjenci przychodzący na planowe hospitalizacje, badania lub wizyty w poradniach powinni zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.