Pogoda w Szczecinie: 8-10 maja 2026

Weekend w Szczecinie rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia i stosunkowo niskich temperatur. W piątek, 8 maja, w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy około 16 stopni Celsjusza. Piątek będzie dniem bezdeszczowym, jednak powieje odczuwalny wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę zapowiada się na najchłodniejszą w ten weekend – temperatura spadnie do zaledwie 2 stopni.

Sobota z przejaśnieniami

W sobotę pogoda zacznie się poprawiać. Nad miastem pojawi się zdecydowanie więcej słońca, a niebo w dużej mierze będzie bezchmurne. Mimo to, lokalnie możliwe są symboliczne, przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieznacznie niższa niż w piątek i osiągnie maksymalnie 15 stopni. Noc za to będzie już cieplejsza, z minimalną temperaturą na poziomie około 4 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Niedziela przyniesie ocieplenie

Niedziela będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej pogodnym dniem weekendu w Szczecinie. Prognozy zapowiadają bezchmurne niebo przez cały dzień i wyraźny wzrost temperatury. W ciągu dnia termometry mogą wskazać nawet 19 stopni Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą minimalną wynoszącą około 5 stopni. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość z soboty.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Piątkowa aura z umiarkowanym zachmurzeniem może sprzyjać krótszym spacerom. Znacznie lepsze warunki do wypoczynku na zewnątrz pojawią się w sobotę, kiedy na niebie dominować będzie słońce. Niedziela to już idealny dzień na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu – czy to w miejskich parkach, czy w okolicach wody. Wysoka temperatura i bezchmurne niebo będą zachęcać do relaksu poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather