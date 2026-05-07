Pogoda na weekend w Szczecinie 8-10 maja. Celujecie w spacery? Skupcie się na tym dniu!

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-05-07 15:52

Mieszkańcy Szczecina w weekend 8-10 maja mogą spodziewać się sporej zmiany aury. Piątek będzie jeszcze stosunkowo chłodny, ale już sobota przyniesie więcej słońca. Prawdziwe ocieplenie nadejdzie jednak w niedzielę, kiedy termometry wskażą blisko 19 stopni Celsjusza, a niebo będzie bezchmurne.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Szczecinie: 8-10 maja 2026

Weekend w Szczecinie rozpocznie się od umiarkowanego zachmurzenia i stosunkowo niskich temperatur. W piątek, 8 maja, w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy około 16 stopni Celsjusza. Piątek będzie dniem bezdeszczowym, jednak powieje odczuwalny wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę zapowiada się na najchłodniejszą w ten weekend – temperatura spadnie do zaledwie 2 stopni.

Sobota z przejaśnieniami

W sobotę pogoda zacznie się poprawiać. Nad miastem pojawi się zdecydowanie więcej słońca, a niebo w dużej mierze będzie bezchmurne. Mimo to, lokalnie możliwe są symboliczne, przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieznacznie niższa niż w piątek i osiągnie maksymalnie 15 stopni. Noc za to będzie już cieplejsza, z minimalną temperaturą na poziomie około 4 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Niedziela przyniesie ocieplenie

Niedziela będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej pogodnym dniem weekendu w Szczecinie. Prognozy zapowiadają bezchmurne niebo przez cały dzień i wyraźny wzrost temperatury. W ciągu dnia termometry mogą wskazać nawet 19 stopni Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą minimalną wynoszącą około 5 stopni. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość z soboty.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Piątkowa aura z umiarkowanym zachmurzeniem może sprzyjać krótszym spacerom. Znacznie lepsze warunki do wypoczynku na zewnątrz pojawią się w sobotę, kiedy na niebie dominować będzie słońce. Niedziela to już idealny dzień na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu – czy to w miejskich parkach, czy w okolicach wody. Wysoka temperatura i bezchmurne niebo będą zachęcać do relaksu poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather

Polecany artykuł:

Jarmark Szczeciński znów przyciągał tłumy. Mnóstwo atrakcji na Jasnych Błoniach
Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WEEKEND
POGODA MAJ