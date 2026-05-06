Mają ponad 100 lat i wszystkie działają! "Berlinki" właśnie rozpoczęły kolejny sezon

Grzegorz Kluczyński
2026-05-06 13:13

Szczecińskie „berlinki” — smukłe, prawie trzy­metrowe żeliwne pompy z charakterystycznymi smoczymi wylewkami — przeszły wiosenny przegląd. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sprawdzili wszystkie historyczne urządzenia, by mieszkańcy mogli bezpiecznie podziwiać ich urok i… spróbować własnych sił przy ręcznej dźwigni.

Blisko 30 zabytków i 120 lat historii

W Szczecinie stoi dziś 28 zabytkowych pomp, choć w całym mieście jest ich około 130. Najstarsze mają blisko 120 lat. To prawdziwe żeliwne dzieła sztuki: z herbami miasta, koronami, liśćmi akantu i smoczymi paszczami, z których — po kilku ruchach dźwignią — wciąż potrafi popłynąć woda.

Jak informuje ZWiK, około 60% pomp działa, część wymaga konserwacji, a kilka nie poda już wody z powodu wyschniętych źródeł.

„Dbamy o nie jak o miejskie skarby”

Rzeczniczka ZWiK, Hanna Pieczyńska, podkreśla, że renowacja pomp to praca wymagająca ogromnej precyzji:

– Nasi mechanicy dokonują prawdziwych cudów. Odtwarzają brakujące elementy, projektują je komputerowo, odlewają i malują. Chcemy, by te urządzenia były nie tylko sprawne, ale też piękne — mówi Pieczyńska.

To właśnie dzięki ich pracy pompy zachowały swój unikatowy wygląd, a wiele z nich nadal działa mimo upływu dekad.

Po wojnie ratowały życie mieszkańców

Historia pomp to także historia powojennego Szczecina. W zrujnowanym mieście były jednym z nielicznych źródeł wody. Elementy z uszkodzonych pomp przekładano do tych, które jeszcze działały — ratowały codzienne życie mieszkańców.

W 2000 roku „berlinki” wpisano do rejestru zabytków. Od tego momentu znajdują się pod opieką miejskiego konserwatora.

Jak to działa? Mechanika sprzed wieku

Pompy działają dzięki ręcznej dźwigni, która wprawia w ruch tłok. Ten zasysa wodę z głębokich studni — niektóre mają ponad 20 metrów!

Choć woda nie nadaje się do picia, mechanizm wciąż robi wrażenie swoją prostotą i skutecznością.

Helunia, Sydonia, Marianna… Pompy mają swoje imiona

Szczecińskie pompy to nie tylko zabytki techniki, ale też bohaterki miejskich opowieści. Dzięki inicjatywie przewodnika Tomasza Wieczorka powstał specjalny szlak, na którym każda z nich ma własne imię i patronkę. Na Placu Żołnierza Polskiego stoi Helunia, nawiązująca do architektki Heleny Kurcyuszowej. Na trawniku naprzeciw Zamku Książąt Pomorskich czeka Sydonia, upamiętniająca szlachciankę oskarżoną o rzucenie klątwy na Gryfitów. Z kolei na skrzyżowaniu 5 Lipca i Noakowskiego można spotkać Mariannę, pierwszą żonę księcia Barnima I. Pełną listę „bohaterek” oraz mapę ich lokalizacji można znaleźć na facebookowej stronie Pompastyczny Szczecin.

Nie tylko ozdoba — także element bezpieczeństwa

Choć dziś pompy są atrakcją turystyczną, ZWiK przypomina, że mają również znaczenie praktyczne.

– W sytuacjach nadzwyczajnych mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do wody. Dlatego tak ważne jest, by były sprawne — zaznacza Hanna Pieczyńska.

