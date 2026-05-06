Piotr wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Szukają go bliscy i policja

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-06 7:56

Policjanci ze Szczecina alarmują: zaginął 34‑letni Piotr Biernacki. Mężczyzna wyszedł z domu między 12 a 13 kwietnia i od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną. Bliscy są zrozpaczeni, a funkcjonariusze proszą o pomoc każdego, kto mógł go widzieć.

Zaginiony Piotr Biernacki

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Wyszedł z domu i nie wrócił

Zaginiony mieszkał przy ulicy Podhalańskiej w Szczecinie. To właśnie stamtąd wyszedł i – jak podkreśla policja – do dziś nie powrócił ani nie dał żadnego znaku życia. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie, a sprawą zajęli się funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komisariatu Policji Szczecin‑Niebuszewo.

Od momentu zaginięcia minęły już tygodnie, a wciąż nie ma żadnych potwierdzonych informacji o miejscu pobytu 34‑latka.

Polecany artykuł:

Sebastian z Łowicza przepadł bez wieści. Ślad prowadzi do kurortu nad Bałtykiem

Rysopis: charakterystyczne włosy i broda

Policja opublikowała szczegółowy rysopis mężczyzny. Piotr Biernacki:

  • ma około 34 lata (z wyglądu),
  • mierzy około 186 cm wzrostu,
  • ma średnią budowę ciała,
  • nosi długie brązowe włosy, długą brodę i wąsy.

Nie wiadomo, w co był ubrany w dniu zaginięcia – funkcjonariusze podkreślają, że brak jest pewnych informacji na temat jego odzieży.

Każdy sygnał może pomóc

Policja apeluje do mieszkańców Szczecina i okolic o czujność. Jeśli ktoś widział Piotra Biernackiego po 13 kwietnia 2026 roku lub posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, powinien natychmiast skontaktować się z funkcjonariuszami.

Informacje można przekazywać:

Rodzina czeka na wieści

Bliscy zaginionego nie tracą nadziei, że Piotr się odnajdzie. Policja podkreśla, że nawet pozornie drobna informacja może okazać się przełomowa. Jeśli widziałeś mężczyznę odpowiadającego rysopisowi – reaguj. W takich sprawach liczy się czas.

Sonda
Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej?
Pokój Zbrodni - Iwona Wieczorek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA SZCZECIN
ZAGINIĘCIE
POSZUKIWANIA