Piotr wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Szukają go bliscy i policja

Wyszedł z domu i nie wrócił

Zaginiony mieszkał przy ulicy Podhalańskiej w Szczecinie. To właśnie stamtąd wyszedł i – jak podkreśla policja – do dziś nie powrócił ani nie dał żadnego znaku życia. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie, a sprawą zajęli się funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komisariatu Policji Szczecin‑Niebuszewo.

Od momentu zaginięcia minęły już tygodnie, a wciąż nie ma żadnych potwierdzonych informacji o miejscu pobytu 34‑latka.

Rysopis: charakterystyczne włosy i broda

Policja opublikowała szczegółowy rysopis mężczyzny. Piotr Biernacki:

ma około 34 lata (z wyglądu),

mierzy około 186 cm wzrostu,

ma średnią budowę ciała,

nosi długie brązowe włosy, długą brodę i wąsy.

Nie wiadomo, w co był ubrany w dniu zaginięcia – funkcjonariusze podkreślają, że brak jest pewnych informacji na temat jego odzieży.

Każdy sygnał może pomóc

Policja apeluje do mieszkańców Szczecina i okolic o czujność. Jeśli ktoś widział Piotra Biernackiego po 13 kwietnia 2026 roku lub posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, powinien natychmiast skontaktować się z funkcjonariuszami.

Informacje można przekazywać:

bezpośrednio do Komisariatu Policji Szczecin‑Niebuszewo,

mailowo: [email protected],

telefonicznie pod numerem alarmowym 112,

lub w każdej najbliższej jednostce Policji.

Rodzina czeka na wieści

Bliscy zaginionego nie tracą nadziei, że Piotr się odnajdzie. Policja podkreśla, że nawet pozornie drobna informacja może okazać się przełomowa. Jeśli widziałeś mężczyznę odpowiadającego rysopisowi – reaguj. W takich sprawach liczy się czas.

