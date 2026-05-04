Hotel Gołębiewski w Pobierowie nadal szuka pracowników. Brakuje ochrony, pokojówek i recepcjonistów

Anastazja Lisowska
2026-05-04 16:50

Hotel Gołębiewski Pobierowo przygotowuje się do długo wyczekiwanego otwarcia, zaplanowanego na 26 czerwca. Choć termin zbliża się wielkimi krokami, na oficjalnych kanałach rekrutacyjnych wciąż pojawiają się oferty pracy. To sygnał, że obiekt nadal kompletuje zespół, więc czy aby na pewno jest już gotowy na przyjęcie pierwszych gości?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przypomina z daleka ogromny okręt pasażerski
Hotel Gołębiewski Pobierowo. Otwarcie w czerwcu 2026

W ostatnich dniach oficjalnie ogłoszono, iż wielkie otwarcie giganta nad Bałtykiem przewidziano na 26 czerwca 2026 roku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie więc pierwszych gości wraz z początkiem okresu wakacyjnego. Co ciekawe, na stronie obiektu mimo informacji o otwarciu nadal znajduje się sporo ofert pracy. Najprawdopodobniej więc hotel nie dysponuje jeszcze pełnym personelem. Kto jest obecnie potrzebny?

Gołębiewski w Pobierowie prowadzi rekrutację

Hotel Gołębiewski na swojej stronie internetowej nadal publikuje oferty pracy. Na ten moment obiekt poszukuje m.in.:

  • Pracowników ochrony
  • Recepcjonistów
  • Pokojówek i pokojowych
  • Specjalistów ds. realizacji wydarzeń
  • Pracowników pralni
  • Kierowników zmiany
  • Specjalistów ds. kadr i płac
  • Kelnerów
  • Kucharzy
  • Cukierników
  • Barmanów
  • Pomocy kuchennej
  • Piekarzy
  • Holowych
  • Sushi masterów.

Duży obiekt, duże wyzwania kadrowe

Hotel w Pobierowie to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji turystycznych w Polsce ostatnich lat. Jego rozmiar i standard oznaczają ogromne zapotrzebowanie na pracowników w krótkim czasie i z pewnością właśnie dlatego hotel nadal poszukuje tak wielu pracowników mimo ogłoszenia daty otwarcia.

Dodatkowo, warto dodać, że otwarcie pod koniec czerwca oznacza start w szczycie sezonu. To moment, w którym ruch turystyczny nad Bałtykiem gwałtownie rośnie, a hotele muszą działać na pełnych obrotach od pierwszego dnia. Tym samym więc ilość pracowników w tak gorącym okresie będzie miała duże znaczenie. 

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Co czeka na gości?

Hotel Gołębiewski Pobierowo to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji nad polskim morzem. Obiekt ma ambicję stać się kompletnym resortem wypoczynkowym, oferującym atrakcje nie tylko dla osób szukających relaksu, ale też dla rodzin z dziećmi i gości nastawionych na aktywny wypoczynek.

Wiadomo już, iż gigant ma aż 13 kondygnacji i 1200 pokoi. Dodatkowo na przyjezdnych czeka też strefa SPA, kompleks basenów, sala kinowa czy bogate zaplecze gastronomiczne. Oczywiście nie można zapomnieć o bliskości do plaży, co szczególnie latem z pewnością będzie dużym atutem dla gości. 

