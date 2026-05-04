Hotel Gołębiewski w Pobierowie nadal szuka pracowników. Brakuje ochrony, pokojówek i recepcjonistów

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Otwarcie w czerwcu 2026

W ostatnich dniach oficjalnie ogłoszono, iż wielkie otwarcie giganta nad Bałtykiem przewidziano na 26 czerwca 2026 roku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie więc pierwszych gości wraz z początkiem okresu wakacyjnego. Co ciekawe, na stronie obiektu mimo informacji o otwarciu nadal znajduje się sporo ofert pracy. Najprawdopodobniej więc hotel nie dysponuje jeszcze pełnym personelem. Kto jest obecnie potrzebny?

Gołębiewski w Pobierowie prowadzi rekrutację

Hotel Gołębiewski na swojej stronie internetowej nadal publikuje oferty pracy. Na ten moment obiekt poszukuje m.in.:

Pracowników ochrony

Recepcjonistów

Pokojówek i pokojowych

Specjalistów ds. realizacji wydarzeń

Pracowników pralni

Kierowników zmiany

Specjalistów ds. kadr i płac

Kelnerów

Kucharzy

Cukierników

Barmanów

Pomocy kuchennej

Piekarzy

Holowych

Sushi masterów.

Duży obiekt, duże wyzwania kadrowe

Hotel w Pobierowie to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji turystycznych w Polsce ostatnich lat. Jego rozmiar i standard oznaczają ogromne zapotrzebowanie na pracowników w krótkim czasie i z pewnością właśnie dlatego hotel nadal poszukuje tak wielu pracowników mimo ogłoszenia daty otwarcia.

Dodatkowo, warto dodać, że otwarcie pod koniec czerwca oznacza start w szczycie sezonu. To moment, w którym ruch turystyczny nad Bałtykiem gwałtownie rośnie, a hotele muszą działać na pełnych obrotach od pierwszego dnia. Tym samym więc ilość pracowników w tak gorącym okresie będzie miała duże znaczenie.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Co czeka na gości?

Hotel Gołębiewski Pobierowo to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji nad polskim morzem. Obiekt ma ambicję stać się kompletnym resortem wypoczynkowym, oferującym atrakcje nie tylko dla osób szukających relaksu, ale też dla rodzin z dziećmi i gości nastawionych na aktywny wypoczynek.

Wiadomo już, iż gigant ma aż 13 kondygnacji i 1200 pokoi. Dodatkowo na przyjezdnych czeka też strefa SPA, kompleks basenów, sala kinowa czy bogate zaplecze gastronomiczne. Oczywiście nie można zapomnieć o bliskości do plaży, co szczególnie latem z pewnością będzie dużym atutem dla gości.