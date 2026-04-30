Gołębiewski w Pobierowie. Otwarcie w czerwcu 2026

To świetna informacja dla wielu Polaków! Hotel Gołębiewski w Pobierowie nareszcie ogłosił oficjalną datę otwarcia. Już 26 czerwca obiekt przyjmie do siebie pierwszych gości, którzy skorzystają z dobrodziejstw tego jakże luksusowego miejsca. Rezerwacje będzie można składać od połowy maja. Jeśli więc chcecie być pierwszymi odwiedzającym, pamiętajcie, aby śledzić komunikaty hotelu i zapisać sobie w kalendarzu datę 26 czerwca jako wyjazd do Pobierowa!

- czytamy na stronie obiektu na Facebooku.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Goście skorzystają z wielu dobrodziejstw

Nadmorski gigant zlokalizowany tuż przy plaży w Pobierowie zachwyca od samego patrzenia. Wewnątrz jednak jest jeszcze lepiej, bowiem na gości czeka sporo luksusu. Hotel ma aż 13 kondygnacji i 1200 pokoi. Dodatkowo na przyjezdnych czeka też strefa SPA, kompleks basenów, sala kinowa czy bogate zaplecze gastronomiczne. W galerii poniżej znajdziecie fotografie giganta, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

19

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Wielkie otwarcie po latach

Otwarcie nadbałtyckiego olbrzyma będzie nie lada wydarzeniem, to pewne. Na ten moment czekano bowiem od lat. Okazuje się, że przyjęcie pierwszych gości miało mieć miejsce w 2021 roku, lecz plany te pokrzyżowała m.in. pandemia, a później śmierć Tadeusza Gołębiewskiego. W kolejnych latach termin ostatecznego otwarcia nadal się przesuwał i w ten oto sposób doszliśmy do czerwca 2026 roku, w którym to już ostatecznie hotel ma zostać oddany do użytku.