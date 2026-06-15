Hotel Gołębiewski w Pobierowie w końcu otwarty dla turystów

Długo wyczekiwany Hotel Gołębiewski w Pobierowie zainaugurował swoją działalność 10 czerwca 2026 roku. Wydarzenie to przyciągnęło tłumy ciekawskich gości, pragnących na własne oczy ocenić rozmach i architekturę tego nadmorskiego kolosa. My również mieliśmy okazję być na miejscu, a więcej realcji znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie poprawia swoje notowania w Google

Zanim nadmorski gigant zdążył zakwaterować pierwszych wczasowiczów, błyskawicznie stał się jednym z najgoręcej dyskutowanych budynków komercyjnych w kraju. Sieć zalały setki opinii, mimo że kompleks de facto nie świadczył wówczas żadnych usług hotelarskich. Większość krytycznych głosów uderzała w same fundamenty projektu, wytykając mu monstrualne rozmiary, ingerencję w naturalny pejzaż oraz ciągnące się w nieskończoność opóźnienia budowlane. Skutkowało to bezlitosną średnią oceną w Google na poziomie zaledwie 3,7 gwiazdki jeszcze przed przecięciem wstęgi.

Obecnie ocena monumentalnego obiektu zauważalnie podskoczyła do 3,9. To wyraźny dowód na to, że postrzeganie inwestycji powoli ulega zmianie i staje się bardziej przychylne. Jak więc brzmią najświeższe recenzje zamieszczane przez samych klientów? Poniżej prezentujemy zdania, które pozostawiono na wizytówce Google obiektu.

Przepiekny hotel i najlepsi animarorzy z całej Polski! Cudowne wrażenia, polecam

Pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie to był strzał w dziesiątkę. Pokoje są bardzo przestronne i komfortowe, a jedzenie po prostu pyszne i bardzo urozmaicone. Na ogromne wyróżnienie zasługują animacje – dzieciaki były zachwycone, a my mogliśmy naprawdę odpocząć. Hotel jest niezwykle przyjazny rodzinom z dziećmi, na każdym kroku widać, że infrastruktura jest przemyślana pod kątem najmłodszych.

Piękny hotel który dopiero wystartował po wielu bataliach. Doceniajmy to co Polskie i patrzmy z różnych perspektyw jaki trud był włożony w budowę a nie bądźmy roszczeniowi na każdym kroku.

Inwestycja w Pobierowie nadal wywołuje skrajne emocje opinii publicznej

Nadmorski moloch od samego początku funkcjonuje w przestrzeni turystycznej jako jeden z największych tego typu budynków w Polsce i niezmiennie generuje potężne spory. Entuzjaści projektu od lat konsekwentnie podkreślają jego zbawienny wpływ na lokalną gospodarkę, widząc w nim gigantyczny impuls dla rozwoju regionu. Z kolei stanowczy oponenci alarmują w kwestiach brutalnej degradacji środowiska naturalnego i przytłaczającej bryły naruszającej krajobraz. To właśnie te silne polaryzacje stanowiły główne paliwo dla lawiny internetowych ocen, na długo przed faktycznym startem.

Odbicie średniej noty z pułapu 3,7 na 3,9 to bez wątpienia krzepiący sygnał dla zarządców kompleksu. Prawdziwy i ostateczny werdykt dotyczący standardu usług zapadnie jednak dopiero wtedy, gdy platformy oceniające wypełnią się rzetelnymi recenzjami urlopowiczów, którzy rzeczywiście przetestowali ofertę na własnej skórze, zostawiając za sobą dawne ideologiczne uprzedzenia.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]