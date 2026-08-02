Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla tych, którzy niedzielny czas planują spędzić nad wodą, świnoujskie plaże przygotowały idealne warunki. Spokojne morze i brak porywistego wiatru sprzyjają bezpiecznej rekreacji. Co niezwykle ważne, lokalne plaże regularnie plasują się w ścisłej czołówce pod względem czystości i infrastruktury, czego dowodem są prestiżowe certyfikaty przyznawane tutejszym miejscom.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 2 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam : woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnia ocena z 30 lipca). Na miejscu panują świetne warunki – temperatura powietrza wynosi 21°C , wody aż 20°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Warto dodać, że ta plaża po raz 21. z rzędu otrzymała w tym sezonie wyróżnienie Błękitnej Flagi !

: woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ostatnia ocena z 30 lipca). Na miejscu panują świetne warunki – temperatura powietrza wynosi , wody aż , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Warto dodać, że ta plaża po raz 21. z rzędu otrzymała w tym sezonie wyróżnienie ! Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka : zaprasza z temperaturą powietrza 21°C oraz wody wynoszącą 20°C przy słabym wietrze 2 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna (ocena z 23 lipca).

: zaprasza z temperaturą powietrza oraz wody wynoszącą przy słabym wietrze . Woda jest czysta i bezpieczna (ocena z 23 lipca). Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie : również oferuje doskonałe parametry – powietrze 21°C , woda 20°C i łagodny wiatr o prędkości 2 m/s . Czystość wody potwierdzono oficjalną oceną z 23 lipca.

: również oferuje doskonałe parametry – powietrze , woda i łagodny wiatr o prędkości . Czystość wody potwierdzono oficjalną oceną z 23 lipca. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: to drugie ze świnoujskich kąpielisk wyróżnionych międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi. Dziś zanotowano tu temperaturę powietrza 21°C, wody 20°C i wiatr 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody pochodzi z 30 lipca i potwierdza jej najwyższą jakość.

Wszystkie cztery lokalizacje są w pełni strzeżone przez profesjonalnych ratowników, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla całych rodzin.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Wiele osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się uciążliwego zakwitu sinic, który w upalne dni potrafi skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich wypoczywających na świnoujskiej plaży – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli.

Sytuacja w Świnoujściu wyróżnia się pozytywnie na tle innych punktów w regionie. Chociaż w niektórych zachodniopomorskich kąpieliskach śródlądowych, takich jak Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, wprowadzono zakaz wchodzenia do wody z powodu zakwitu sinic, to szerokie, otwarte plaże Świnoujścia są całkowicie wolne od tego problemu. Wynika to z dogodnej cyrkulacji wód oraz faktu, że tutejsze wybrzeże charakteryzuje się świetnym przepływem mas wodnych, co utrudnia rozwój niebezpiecznych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura stwarza wspaniałe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i przyjemnej wodzie o temperaturze 20°C, plażowanie jest niezwykle komfortowe. Niemal bezwietrzna pogoda (wiatr zaledwie 2 m/s) sprawia, że na morzu nie ma fal, co czyni kąpiel bezpieczną nawet dla najmłodszych.

Oprócz kąpieli morskich na turystów w Świnoujściu czeka dziś masa innych atrakcji. Na Wybrzeżu Władysława IV odbywa się finałowy dzień popularnego Jarmarku Bałtyckiego, a na samej plaży przy wejściu nr 12 można śledzić zmagania najlepszych polskich siatkarzy w ramach prestiżowego turnieju ORLEN Beach Volley Tour Świnoujście 2026.

Mimo tak sprzyjających warunków, zawsze pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej rozwagi i stosowania się do poleceń ratowników.

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