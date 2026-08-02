Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Wypoczywający w tej urokliwej miejscowości mają dziś idealną okazję do morskich kąpieli. Przy sprzyjającej pogodzie i łagodnym wietrze osiągającym zaledwie 3 m/s, woda w Bałtyku jest spokojna i bezpieczna. Brak jakichkolwiek czerwonych flag oznacza, że oba strzeżone punkty są w pełni dostępne dla plażowiczów. Oto szczegółowe warunki panujące na lokalnych kąpieliskach:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast temperatura wody to przyjemne 18°C. Przy wietrze o prędkości 3 m/s falowanie jest minimalne. Ostatnie badanie z 31 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast temperatura wody to przyjemne 18°C. Przy wietrze o prędkości 3 m/s falowanie jest minimalne. Ostatnie badanie z 31 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli. Chłopy 214: To kąpielisko również pozostaje otwarte i w pełni bezpieczne. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, odnotowano tu temperaturę powietrza 19°C oraz temperaturę wody 18°C przy łagodnym wietrze 3 m/s. Jakość wody została oceniona pozytywnie podczas ostatnich testów sanitarnych.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju doprowadziły do czasowego zamknięcia pojedynczych plaż na Pomorzu oraz nad Zalewem Szczecińskim, woda w Chłopach zachowuje nienaganną czystość. Możecie cieszyć się bezpieczną kąpielą bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach zapowiada się stabilnie i przyjemnie. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C, panują dobre warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że aura nad Bałtykiem potrafi zmienić się bardzo szybko. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Bezpieczeństwo na plaży zależy przede wszystkim od naszej rozwagi!

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