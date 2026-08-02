Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mają dziś powody do radości – oba oficjalne kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie miłośników morskich kąpieli. Dzięki spokojnemu morzu i sprzyjającej aurze ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo) – woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , a woda w Bałtyku osiągnęła dokładnie taką samą wartość, czyli 20°C . Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna.

(obszar o długości 920 m na wschód od molo) – woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku osiągnęła dokładnie taką samą wartość, czyli . Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że tafla wody jest spokojna. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo) – tutaj warunki są identyczne i równie zachęcające. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli. Termometry wskazują 20°C w powietrzu oraz 20°C w wodzie, a minimalny wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje bezpieczne i relaksujące pływanie.

Warto dodać, że niedzielne popołudnie w Międzyzdrojach obfituje w dodatkowe atrakcje – na plaży odbywa się turniej Beach Soccer, a najmłodsi mogą wziąć udział w zorganizowanych animacjach. Spokojna woda i doskonała pogoda to idealne tło dla tych sportowych i rekreacyjnych wydarzeń.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letniego zakwitu cyjanobakterii – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody potwierdza, że jest ona całkowicie czysta i bezpieczna dla zdrowia. Kolejne rutynowe badania laboratoryjne zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku, co pozwala plażowiczom cieszyć się bezpieczną kąpielą bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda to idealny balans – temperatura powietrza i wody na poziomie 20°C przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s) tworzy wyśmienite warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być uważne obserwowanie flag wywieszanych przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Nawet przy tak spokojnym morzu, jakie mamy dzisiaj, bezpieczeństwo własne i naszych bliskich musi być zawsze na pierwszym miejscu.

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