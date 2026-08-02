Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku! Wpadł podczas próby ucieczki z Polski

Poszukiwany listem gończym zatrzymany na granicy

List gończy za 30-latkiem wydała w środę Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Mężczyzna jest podejrzany o potrącenie 31-letniego pieszego, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Po wypadku kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Jak poinformowała podlaska policja, do zatrzymania doszło około godz. 3 w nocy w niedzielę na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel przekazał, że decyzją sądu podejrzany najbliższe 14 dni spędzi w areszcie w Suwałkach. Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.

Śmiertelne potrącenie w centrum Suwałk. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Do tragedii doszło tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, na ul. Kościuszki w centrum Suwałk. Według ustaleń śledczych czarny mercedes potrącił 31-letniego mężczyznę, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych.

Prokuratura ustaliła, że kierowca nie zatrzymał się po wypadku i odjechał z miejsca zdarzenia. Potrącony pieszy zginął na miejscu wskutek odniesionych obrażeń. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, kara może wzrosnąć nawet do 20 lat więzienia.

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