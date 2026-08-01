Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Choć woda w Bałtyku ma dziś zachęcającą temperaturę, to ze względu na bezpieczeństwo wypoczywających ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zakazie kąpieli. Dzisiejsze zamknięcie plaży wynika bezpośrednio z gwałtownych zjawisk atmosferycznych:

Zagrożenie burzowe: Powodem wywieszenia czerwonej flagi na kąpielisku są prognozowane wyładowania atmosferyczne, ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr, przed którymi ostrzegają meteorolodzy.

Oto szczegółowe warunki odnotowane dziś na plaży:

Kąpielisko Grzybowo – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda w morzu ma 20°C, a wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe ostrzeżenia przed silnym wiatrem i nawałnicami, zalecając unikanie otwartych przestrzeni. Jednak zamknięcie kąpieliska nie musi oznaczać zepsutego dnia. Dzisiejsze popołudnie w Grzybowie warto spędzić na lądzie, ponieważ przy ul. Bałtyckiej odbywa się XV Festiwal Zupy Grzybowej. Na mieszkańców i turystów czeka tam aż 2000 darmowych porcji pysznej zupy, regionalny jarmark oraz liczne koncerty, w tym występ popularnego zespołu Łzy.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Na szczęście mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody w tym rejonie. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody, przeprowadzona przez inspektorat sanitarny, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie próbek zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku, więc pod względem mikrobiologicznym Bałtyk w Grzybowie pozostaje bezpieczny. Gdy tylko minie zagrożenie burzowe, a nad plażą znowu powieje biała flaga, będzie można bez obaw wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nad morzem jest wymagająca – temperatura powietrza wynosi 19°C, chociaż woda w Bałtyku ma wciąż przyjemne 20°C. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s może być mylący, jednak szybko rozwijające się chmury burzowe i wydane ostrzeżenia IMGW stanowią realne zagrożenie. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, którego należy bezdyskusyjnie przestrzegać. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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