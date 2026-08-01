Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 01.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-01 12:38

Nad polskim wybrzeżem, w tym nad Grzybowem, zawisły w sobotę, 1 sierpnia, gęste, burzowe chmury, przed którymi ostrzeżenia wydały Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi i zbliżającym się frontem, na tamtejszej plaży obowiązuje dziś bezwzględny zakaz kąpieli. Choć pogoda nie sprzyja wchodzeniu do wody, Grzybowo oferuje turystom doskonałą alternatywę na spędzenie tego dnia na lądzie.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Grzybowie przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 01.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Choć woda w Bałtyku ma dziś zachęcającą temperaturę, to ze względu na bezpieczeństwo wypoczywających ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zakazie kąpieli. Dzisiejsze zamknięcie plaży wynika bezpośrednio z gwałtownych zjawisk atmosferycznych:

  • Zagrożenie burzowe: Powodem wywieszenia czerwonej flagi na kąpielisku są prognozowane wyładowania atmosferyczne, ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr, przed którymi ostrzegają meteorolodzy.

Oto szczegółowe warunki odnotowane dziś na plaży:

  • Kąpielisko GrzybowoZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda w morzu ma 20°C, a wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe ostrzeżenia przed silnym wiatrem i nawałnicami, zalecając unikanie otwartych przestrzeni. Jednak zamknięcie kąpieliska nie musi oznaczać zepsutego dnia. Dzisiejsze popołudnie w Grzybowie warto spędzić na lądzie, ponieważ przy ul. Bałtyckiej odbywa się XV Festiwal Zupy Grzybowej. Na mieszkańców i turystów czeka tam aż 2000 darmowych porcji pysznej zupy, regionalny jarmark oraz liczne koncerty, w tym występ popularnego zespołu Łzy.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Na szczęście mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody w tym rejonie. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody, przeprowadzona przez inspektorat sanitarny, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie próbek zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku, więc pod względem mikrobiologicznym Bałtyk w Grzybowie pozostaje bezpieczny. Gdy tylko minie zagrożenie burzowe, a nad plażą znowu powieje biała flaga, będzie można bez obaw wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nad morzem jest wymagająca – temperatura powietrza wynosi 19°C, chociaż woda w Bałtyku ma wciąż przyjemne 20°C. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s może być mylący, jednak szybko rozwijające się chmury burzowe i wydane ostrzeżenia IMGW stanowią realne zagrożenie. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, którego należy bezdyskusyjnie przestrzegać. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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