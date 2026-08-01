Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 01.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-01 12:37

Wymarzona pogoda i doskonałe warunki do kąpieli – tak w skrócie można podsumować sytuację na plażach w Sarbinowie w sobotę, 1 sierpnia. Woda w Bałtyku zachęca do orzeźwienia, a synoptycy zapowiadają na ten dzień przyjemne temperatury sięgające nawet 24-25°C. To idealny moment, aby zaplanować bezpieczny i spokojny dzień nad morzem, z dala od silnego wiatru i sztormowych fal.

Biała flaga na maszcie przy wieży ratowniczej na pustej plaży. O pogodzie i kąpieli w Sarbinowie czytaj w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 01.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Planujący dzisiejszy relaks nad morzem mają powody do wielkiej radości. Na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach w Sarbinowie panują znakomite warunki do pływania i plażowania. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć prognozy dla całego Wybrzeża Środkowego wspominały o możliwości przejściowych, lokalnych opadów, to bezpośrednie pomiary na plażach w Sarbinowie napawają optymizmem. Parametry na poszczególnych kąpieliskach prezentują się następująco:

  • Sarbinowo 2: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C, a woda ma zachęcające 19°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.
  • Sarbinowo 211: Warunki są identyczne – wiatr 1 m/s, temperatura powietrza 21°C oraz wody 19°C. Kąpielisko jest w pełni otwarte dla wczasowiczów.
  • Sarbinowo 212: Bezpieczna i czysta woda o temperaturze 19°C czeka na amatorów morskich kąpieli. Powietrze ogrzane do 21°C sprzyja dłuższemu wypoczynkowi na piasku.
  • Sarbinowo 213B: Ostatni z monitorowanych odcinków również kusi świetną aurą. Temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga minimalną prędkość 1 m/s.

Wszystkie powyższe pomiary zostały zaktualizowane 1 sierpnia, co potwierdza, że warunki do bezpiecznej rekreacji są dziś po prostu doskonałe.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów zakwit sinic to największa zmora letniego wypoczynku, potrafiąca zepsuć nawet najbardziej udany urlop. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Oficjalne analizy laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli, dzięki czemu możecie cieszyć się bezpieczną zabawą w wodzie bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne. Sytuacja na plażach jest na bieżąco kontrolowana przez ratowników oraz służby sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – umiarkowana temperatura powietrza (21°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s) tworzy idealne warunki dla każdego. Choć prognozy długoterminowe zapowiadają stabilną i ciepłą aurę na pierwszą połowę sierpnia, bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Lokalni ratownicy WOPR z Sarbinowa przypominają o kluczowych zasadach, zwłaszcza podczas wypoczynku z najmłodszymi. Grzegorz Latoszewski z sarbinowskiego WOPR radzi, aby wyposażyć dzieci w opaski z numerem telefonu do opiekunów. Warto również zapisać w telefonie specjalny numer alarmowy: 601 100 100 (bezpieczeństwo nad wodą) oraz ogólny numer alarmowy 112. Pamiętajmy – kąpiemy się wyłącznie na strzeżonych plażach i bezwzględnie stosujemy się do koloru flag wywieszanych przez ratowników.

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