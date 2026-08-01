Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dziś nad świnoujskim morzem panują stabilne warunki do wypoczynku. Żadne z monitorowanych kąpielisk nie zostało zamknięte, co oznacza, że plażowicze mają pełen wybór bezpiecznych miejsc do pływania. Oto szczegółowe zestawienie aktualnych warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza oraz wody wynosi komfortowe 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s, co sprzyja spokojnemu plażowaniu. Kąpielisko to z dumą nosi w tym roku prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi.

Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza oraz wody wynosi komfortowe 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s, co sprzyja spokojnemu plażowaniu. Kąpielisko to z dumą nosi w tym roku prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Warunki są identyczne – temperatura wody i powietrza to 19°C przy delikatnym wietrze 4 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych czy pogodowych do kąpieli.

Warunki są identyczne – temperatura wody i powietrza to 19°C przy delikatnym wietrze 4 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych czy pogodowych do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczna strefa do pływania i rekreacji. Termometry wskazują 19°C (zarówno w powietrzu, jak i w wodzie), a wiatr osiąga łagodne 4 m/s.

Bezpieczna strefa do pływania i rekreacji. Termometry wskazują 19°C (zarówno w powietrzu, jak i w wodzie), a wiatr osiąga łagodne 4 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Oferuje wodę o temperaturze 19°C oraz identyczną temperaturę powietrza przy wietrze 4 m/s. Podobnie jak Uznam, to miejsce również zostało nagrodzone Błękitną Flagą za najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Dla osób planujących dłuższą wycieczkę, od dziś, czyli od 1 sierpnia, zmienił się rozkład i trasa Tramwaju Wodnego łączącego Szczecin ze Świnoujściem. To świetna alternatywa pozwalająca uniknąć korków na drogach dojazdowych.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Na ten moment turyści w Świnoujściu mogą odetchnąć z ulgą. Służby sanitarne oraz ratownicy potwierdzają, że na żadnym ze świnoujskich kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna. Chociaż w innych rejonach polskiego wybrzeża w trakcie sezonu pojawiają się lokalne ostrzeżenia, zachodnia część Bałtyku w Świnoujściu pozostaje wolna od uciążliwych zakwitów. Warto jednak pamiętać, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie pod wpływem prądów morskich i nagłych upałów, dlatego stan wody jest nieustannie kontrolowany.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze temperatury powietrza i wody zrównały się na poziomie 19°C, co w połączeniu z umiarkowanym wiatrem o prędkości 4 m/s tworzy dobre warunki do rekreacji na świeżym powietrzu, nawet przy przejściowym zachmurzeniu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest zawsze zwracanie uwagi na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nie przeceniajmy swoich sił w starciu z morskim żywiołem.

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