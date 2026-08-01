Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnych wiatrach, które nawiedzały wybrzeże w ubiegłych tygodniach, Bałtyk wreszcie się uspokoił. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w gminie są dzisiaj otwarte dla urlopowiczów, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody. Jeśli spędzacie czas w Ustroniu Morskim, możecie bez przeszkód korzystać z uroków tutejszych szerokich plaż.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w dniu dzisiejszym (pomiar z 1 sierpnia):

Kąpielisko „Centralna” – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena stanu wody miała miejsce 27 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia).

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena stanu wody miała miejsce 27 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 4 sierpnia). Kąpielisko „Fregata” – bezpieczne i otwarte; jakość wody potwierdzona badaniami, kolejne testy laboratoryjne odbędą się już 4 sierpnia.

– bezpieczne i otwarte; jakość wody potwierdzona badaniami, kolejne testy laboratoryjne odbędą się już 4 sierpnia. Kąpielisko „Muszla” – zaprasza plażowiczów, brak jakichkolwiek ograniczeń czy czerwonych flag.

– zaprasza plażowiczów, brak jakichkolwiek ograniczeń czy czerwonych flag. Kąpielisko „Nadbrzeżna” – w pełni dostępne, woda czysta i zdatna do kąpieli.

Stabilna sytuacja na plażach zbiega się w czasie z dodatkowymi atrakcjami w regionie. Wokół miasta wciąż można poczuć atmosferę niedawnego Street Food Festiwalu, a dla rodzin szukających alternatywy dla morskich fal świetną opcją jest wodny tor przeszkód na pobliskim basenie Helios.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są bez zarzutu, a ostatnia kontrola sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Można zatem bez obaw planować wodne szaleństwa i schłodzenie się w morskiej toni.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Ustroniu Morskim są umiarkowanie letnie i bardzo stabilne. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, podczas gdy woda w Bałtyku ma 17°C – to typowa dla tego regionu, nieco orzeźwiająca temperatura. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje spokojne i bezpieczne wejście do wody.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Nawet przy tak spokojnej aurze zawsze należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do morza oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

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