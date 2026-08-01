Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mają dziś powody do radości, ponieważ tutejsza linia brzegowa oferuje doskonałe warunki do rekreacji wodnej. Na plażach nie obowiązują żadne zakazy kąpieli. Do dyspozycji wypoczywających są dwa główne, strzeżone kąpieliska:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód – obejmujące obszar wodny o długości linii brzegowej 920 metrów na wschód od molo. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) woda jest spokojna i bezpieczna. Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku.

– obejmujące obszar wodny o długości linii brzegowej 920 metrów na wschód od molo. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) woda jest spokojna i bezpieczna. Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód – rozciągające się na długości 1086 metrów na zachód od molo. Warunki są tu identyczne jak na wschodniej flance: temperatura powietrza to 19°C, woda osiągnęła 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda na tym odcinku również została uznana za przydatną do kąpieli podczas badania z 17 lipca 2026 roku, a następny pomiar czystości zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Częstym zmartwieniem wczasowiczów spędzających urlop nad polskim morzem jest nagłe pojawienie się toksycznych cyjanobakterii. Mamy jednak doskonałą wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano żadnego zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale monitorują stan Bałtyku, a dotychczasowe analizy nie wykazują żadnego zagrożenia mikrobiologicznego. Możecie zatem bez obaw korzystać z morskich kąpieli, pamiętając jednak, by zawsze śledzić ewentualne komunikaty ratowników i zwracać uwagę na kolor wywieszonych flag.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach sprzyjają nie tylko plażowaniu, ale i aktywnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i delikatnym wietrze o sile 2 m/s, odczuwalny komfort termiczny jest wysoki, zwłaszcza że woda w morzu ma aż 20°C, co sprawia, że jest cieplejsza od otoczenia! Dodatkowo na plaży przy zejściu B odbywa się dziś pasjonujący turniej siatkówki plażowej. Wieczorem o godzinie 20:00 turyści mogą wybrać się do tutejszego amfiteatru na koncert popularnego zespołu Masters.

Warto pamiętać, że 1 sierpnia to również ważny dzień pamięci historycznej. Dokładnie o godzinie 17:00 w Międzyzdrojach rozbrzmią syreny alarmowe w ramach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ponadto miasto żyje już przygotowaniami do zbliżającego się wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2026, którego drugi etap wystartuje stąd już 4 sierpnia.

Niezależnie od wspaniałej aury i licznych wydarzeń, na plaży zawsze obowiązuje złota zasada bezpiecznego wypoczynku: kąpiemy się wyłącznie w miejscach strzeżonych, bezwzględnie stosujemy się do poleceń ratowników i wchodzimy do wody tylko wtedy, gdy na maszcie powiewa biała flaga.

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