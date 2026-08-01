Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Turystów spędzających urlop w Mielnie z pewnością ucieszy fakt, że wszystkie wyznaczone kąpieliska są dziś otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Na żadnym z nich nie odnotowano zakazu kąpieli, co oznacza, że warunki do pływania są bardzo dobre.

To doskonała wiadomość, zwłaszcza że w ostatnich dniach na wielu pomorskich i zachodniopomorskich plażach obowiązywały czerwone flagi ze względu na silne fale i niebezpieczne prądy. Mielno omija ten problem i oferuje dziś wyjątkowo spokojne warunki do pływania.

Oto kompletna lista otwartych kąpielisk w Mielnie wraz z aktualnymi parametrami:

Mielno 216 – temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Mielno 218 – panują tu identyczne, komfortowe warunki: temperatura powietrza to 21°C , wody 19°C , a wiatr o sile 1 m/s zapewnia spokojną taflę wody. Kąpielisko jest bezpieczne i otwarte.

– panują tu identyczne, komfortowe warunki: temperatura powietrza to , wody , a wiatr o sile zapewnia spokojną taflę wody. Kąpielisko jest bezpieczne i otwarte. Mielno 219 – kolejne miejsce idealne do bezpiecznego plażowania. Temperatura powietrza osiąga 21°C , wody 19°C , a wiatr to łagodne 1 m/s . Woda spełnia wszelkie standardy czystości.

– kolejne miejsce idealne do bezpiecznego plażowania. Temperatura powietrza osiąga , wody , a wiatr to łagodne . Woda spełnia wszelkie standardy czystości. Mielno Floryda – niezwykle popularny punkt na mapie Mielna również zaprasza do wody o temperaturze 19°C (powietrze 21°C ) przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s ).

– niezwykle popularny punkt na mapie Mielna również zaprasza do wody o temperaturze (powietrze ) przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr ). Mielno Krokus – bezpieczne i przydatne do kąpieli. Temperatura wody wynosi 19°C , powietrza 21°C , a prędkość wiatru to ledwie 1 m/s .

– bezpieczne i przydatne do kąpieli. Temperatura wody wynosi , powietrza , a prędkość wiatru to ledwie . Mielno Morska – woda o temperaturze 19°C i powietrze mające 21°C przy wietrze 1 m/s gwarantują doskonałe warunki do popołudniowego relaksu.

– woda o temperaturze i powietrze mające przy wietrze gwarantują doskonałe warunki do popołudniowego relaksu. Mielno Pionierów – kąpielisko jest otwarte dla plażowiczów. Parametry są stabilne: temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Choć ostatnia ocena sanitarna wody pochodzi z połowy lipca, woda wciąż oficjalnie zachowuje status przydatnej do kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Sytuacja ta wyróżnia Mielno na tle innych regionów kraju, gdzie wysokie letnie temperatury przyczyniły się do tymczasowego zamknięcia niektórych kąpielisk z powodu toksycznych zakwitów. Warto jednak pamiętać, że sinice potrafią przemieszczać się wraz z prądami morskimi, dlatego stan wody należy weryfikować na bieżąco.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda nad morzem to klasyczne, polskie lato. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i wodzie o temperaturze 19°C, warunki są idealne na orzeźwiający relaks. Bardzo słaby wiatr (zaledwie 1 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny. Należy jednak bacznie obserwować niebo. Choć przedpołudnie upływa pod znakiem łagodnej aury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz IMGW ostrzegają przed możliwością wystąpienia popołudniowych i wieczornych burz z ulewnym deszczem oraz silnymi porywami wiatru w regionie. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze stosuj się do komunikatów ratowników i natychmiast opuść wodę oraz plażę, gdy tylko usłyszysz pierwsze grzmoty lub zobaczysz na maszcie czerwoną flagę. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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