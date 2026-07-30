Dlaczego 1 sierpnia w Szczecinie zawyją syreny alarmowe? Jest oficjalny komunikat

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Dlaczego wyją syreny w Szczecinie?
W sobotę, 1 sierpnia, punktualnie o 17:00, na terenie Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. To zaplanowane działanie, które ma charakter symboliczny, a nie ostrzegawczy. Syreny będą emitować ciągły dźwięk przez jedną minutę.
Jak wyjaśnia Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:
„1 sierpnia o godz. 17:00, w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, na terenie województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Ciągły dźwięk syren będzie trwał 1 minutę.
Co roku, w rocznicę godziny ‘W’ sygnałem syren alarmowych upamiętniamy bohaterską postawę powstańców, walczących o wolną Polskę i ofiary cywilne, które zginęły w czasie powstania.”
Dlaczego akurat 1 sierpnia?
To właśnie 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17:00, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie – największy zryw zbrojny Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Trwało 63 dni i pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar, w tym ogromną liczbę cywilów. Było aktem desperacji, odwagi i walki o wolność, który na zawsze zapisał się w historii Polski.
Godzina „W” – czyli „Godzina Wybuchu” – to symboliczny moment rozpoczęcia powstania. Dziś, w całym kraju, syreny przypominają o tym wydarzeniu i oddają hołd tym, którzy stanęli do nierównej walki.
Nie ma zagrożenia
Urzędnicy podkreślają, że sygnał syren nie oznacza żadnego zagrożenia. Nie trzeba podejmować żadnych działań, chować się ani reagować w jakikolwiek sposób. To wyłącznie gest pamięci – krótki, dźwiękowy symbol oddania hołdu powstańcom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego.
Mieszkańcy mogą jedynie zatrzymać się na chwilę, by uczcić pamięć bohaterów – ale nie jest to obowiązkowe.
Minuta refleksji
Choć syreny zawyją tylko przez minutę, to dla wielu osób będzie to ważny moment zadumy. W całej Polsce ludzie zatrzymują się wtedy na ulicach, w sklepach, na przystankach – by choć przez chwilę pomyśleć o tych, którzy 82 lata temu walczyli o wolną Polskę.