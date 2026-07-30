Dlaczego 1 sierpnia w Szczecinie zawyją syreny alarmowe? Jest oficjalny komunikat

Dlaczego wyją syreny w Szczecinie?

W sobotę, 1 sierpnia, punktualnie o 17:00, na terenie Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. To zaplanowane działanie, które ma charakter symboliczny, a nie ostrzegawczy. Syreny będą emitować ciągły dźwięk przez jedną minutę.

Jak wyjaśnia Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:

„1 sierpnia o godz. 17:00, w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, na terenie województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Ciągły dźwięk syren będzie trwał 1 minutę. Co roku, w rocznicę godziny ‘W’ sygnałem syren alarmowych upamiętniamy bohaterską postawę powstańców, walczących o wolną Polskę i ofiary cywilne, które zginęły w czasie powstania.”

Dlaczego akurat 1 sierpnia?

To właśnie 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17:00, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie – największy zryw zbrojny Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Trwało 63 dni i pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar, w tym ogromną liczbę cywilów. Było aktem desperacji, odwagi i walki o wolność, który na zawsze zapisał się w historii Polski.

Godzina „W” – czyli „Godzina Wybuchu” – to symboliczny moment rozpoczęcia powstania. Dziś, w całym kraju, syreny przypominają o tym wydarzeniu i oddają hołd tym, którzy stanęli do nierównej walki.

Nie ma zagrożenia

Urzędnicy podkreślają, że sygnał syren nie oznacza żadnego zagrożenia. Nie trzeba podejmować żadnych działań, chować się ani reagować w jakikolwiek sposób. To wyłącznie gest pamięci – krótki, dźwiękowy symbol oddania hołdu powstańcom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego.

Mieszkańcy mogą jedynie zatrzymać się na chwilę, by uczcić pamięć bohaterów – ale nie jest to obowiązkowe.

Minuta refleksji

Choć syreny zawyją tylko przez minutę, to dla wielu osób będzie to ważny moment zadumy. W całej Polsce ludzie zatrzymują się wtedy na ulicach, w sklepach, na przystankach – by choć przez chwilę pomyśleć o tych, którzy 82 lata temu walczyli o wolną Polskę.

Quiz o Powstaniu Warszawskim. Ile o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? 1 sieprnia 1944 r. 1 września 1939 r. 8 maja 1945 r. Następne pytanie