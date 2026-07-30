Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-30 12:22

Po fali silnego wiatru i wysokich fal, które jeszcze wczoraj zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag, sytuacja w gminie Dziwnów uległa diametralnej poprawie. Dzisiaj, 30 lipca, turyści i mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą – wszystkie lokalne kąpieliska są w pełni bezpieczne i otwarte dla spragnionych ochłody plażowiczów. Pogodne niebo i spokojne morze stwarzają doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej, piaszczystej plaży. O pogodzie w Dziwnowie przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Chociaż jeszcze niedawno porywisty wiatr dochodzący do 8 m/s i wysokie fale paraliżowały bezpieczną kąpiel w całym regionie, aura postanowiła odpowiednio wynagrodzić urlopowiczom cierpliwość. Dziś wiatr wyraźnie osłabł, a Bałtyk u wybrzeży gminy Dziwnów stał się łagodny i niezwykle przyjazny. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda na wszystkich plażach spełnia najwyższe normy czystości.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Prawdziwy hit dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza wynoszącą 26°C i bardzo spokojnym morzem o temperaturze 19°C. Wiatr wieje tu z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Ostatnie badanie czystości wody z 27 lipca potwierdziło jej doskonałą przydatność do kąpieli, a kolejne zaplanowano na 5 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów: Oferuje identyczne, znakomite warunki – temperatura powietrza to 26°C, wody wynosi 19°C, a wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Na tej popularnej plaży również odnotujemy dziś 26°C w cieniu, przyjemną wodę o temperaturze 19°C oraz łagodny zefirek o prędkości 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Czeka na plażowiczów z kompletem doskonałych parametrów: powietrze rozgrzane do 26°C, woda o temperaturze 19°C i minimalny wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek: Nieco bardziej dynamiczne warunki ze względu na wiatr osiągający 5 m/s, który jednak niesie przyjemne orzeźwienie przy temperaturze powietrza wynoszącej 25°C. Temperatura wody utrzymuje się na stałym poziomie 19°C.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin 'Spacerowa': Podobnie jak w Dziwnówku, wiatr jest tu odczuwalny na poziomie 5 m/s. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 24°C, a wody stabilne 19°C.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Przedłużające się upały w innych rejonach Polski często budzą obawy o zakwit uciążliwych glonów i sinic. Pojawiają się jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Służby sanitarne potwierdziły doskonałą jakość wody podczas ostatnich badań z 27 lipca, a kolejne oficjalne analizy zostaną przeprowadzone 5 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem słonecznej aury z temperaturami powietrza sięgającymi 26°C i orzeźwiającą wodą o temperaturze 19°C. Mimo tak sprzyjających warunków, nigdy nie wolno tracić czujności. Zaledwie dziewięć dni temu na plaży przy ulicy Słonecznej w Dziwnowie doszło do dramatycznej sytuacji, w której aż siedem osób – w tym dwoje dzieci i ruszający na pomoc dorośli – zaczęło tonąć i wymagało natychmiastowej interwencji. To bolesne przypomnienie ze strony ratowników SAR, że woda nie wybacza błędów, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza pozostaje niezmienna: należy kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych, bezwzględnie respektować polecenia ratowników i kolor wywieszonych flag. Warto zadbać o to, by letni relaks pozostawił wyłącznie piękne wspomnienia.

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