Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Chociaż jeszcze niedawno porywisty wiatr dochodzący do 8 m/s i wysokie fale paraliżowały bezpieczną kąpiel w całym regionie, aura postanowiła odpowiednio wynagrodzić urlopowiczom cierpliwość. Dziś wiatr wyraźnie osłabł, a Bałtyk u wybrzeży gminy Dziwnów stał się łagodny i niezwykle przyjazny. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda na wszystkich plażach spełnia najwyższe normy czystości.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Prawdziwy hit dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza wynoszącą 26°C i bardzo spokojnym morzem o temperaturze 19°C . Wiatr wieje tu z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s , co stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Ostatnie badanie czystości wody z 27 lipca potwierdziło jej doskonałą przydatność do kąpieli, a kolejne zaplanowano na 5 sierpnia.

Prawdziwy hit dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza wynoszącą i bardzo spokojnym morzem o temperaturze . Wiatr wieje tu z minimalną prędkością zaledwie , co stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Ostatnie badanie czystości wody z 27 lipca potwierdziło jej doskonałą przydatność do kąpieli, a kolejne zaplanowano na 5 sierpnia. Kąpielisko morskie Dziwnów: Oferuje identyczne, znakomite warunki – temperatura powietrza to 26°C , wody wynosi 19°C , a wiatr jest niemal niewyczuwalny ( 1 m/s ). Kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Oferuje identyczne, znakomite warunki – temperatura powietrza to , wody wynosi , a wiatr jest niemal niewyczuwalny ( ). Kąpielisko jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Na tej popularnej plaży również odnotujemy dziś 26°C w cieniu, przyjemną wodę o temperaturze 19°C oraz łagodny zefirek o prędkości 1 m/s .

Na tej popularnej plaży również odnotujemy dziś w cieniu, przyjemną wodę o temperaturze oraz łagodny zefirek o prędkości . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Czeka na plażowiczów z kompletem doskonałych parametrów: powietrze rozgrzane do 26°C , woda o temperaturze 19°C i minimalny wiatr 1 m/s .

Czeka na plażowiczów z kompletem doskonałych parametrów: powietrze rozgrzane do , woda o temperaturze i minimalny wiatr . Kąpielisko morskie Dziwnówek: Nieco bardziej dynamiczne warunki ze względu na wiatr osiągający 5 m/s , który jednak niesie przyjemne orzeźwienie przy temperaturze powietrza wynoszącej 25°C . Temperatura wody utrzymuje się na stałym poziomie 19°C .

Nieco bardziej dynamiczne warunki ze względu na wiatr osiągający , który jednak niesie przyjemne orzeźwienie przy temperaturze powietrza wynoszącej . Temperatura wody utrzymuje się na stałym poziomie . Kąpielisko morskie Łukęcin 'Spacerowa': Podobnie jak w Dziwnówku, wiatr jest tu odczuwalny na poziomie 5 m/s. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 24°C, a wody stabilne 19°C.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Przedłużające się upały w innych rejonach Polski często budzą obawy o zakwit uciążliwych glonów i sinic. Pojawiają się jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Służby sanitarne potwierdziły doskonałą jakość wody podczas ostatnich badań z 27 lipca, a kolejne oficjalne analizy zostaną przeprowadzone 5 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem słonecznej aury z temperaturami powietrza sięgającymi 26°C i orzeźwiającą wodą o temperaturze 19°C. Mimo tak sprzyjających warunków, nigdy nie wolno tracić czujności. Zaledwie dziewięć dni temu na plaży przy ulicy Słonecznej w Dziwnowie doszło do dramatycznej sytuacji, w której aż siedem osób – w tym dwoje dzieci i ruszający na pomoc dorośli – zaczęło tonąć i wymagało natychmiastowej interwencji. To bolesne przypomnienie ze strony ratowników SAR, że woda nie wybacza błędów, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza pozostaje niezmienna: należy kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych, bezwzględnie respektować polecenia ratowników i kolor wywieszonych flag. Warto zadbać o to, by letni relaks pozostawił wyłącznie piękne wspomnienia.

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