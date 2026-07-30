Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-30 10:56

Cudowna, upalna aura nareszcie zawitała nad polskie morze, przynosząc wytchnienie po kapryśnych i chłodniejszych tygodniach lipca. Według najnowszych raportów z 30 lipca, turyści wypoczywający w Ustroniu Morskim mają dziś idealne warunki do plażowania i kąpieli, co potwierdzają oficjalne komunikaty ratowników. Nadciągająca nad Pomorze Zachodnie fala afrykańskich upałów sprawia, że nadmorskie plaże staną się dziś najbardziej pożądanym miejscem w całym regionie.

Słoneczna plaża w Ustroniu Morskim z białą flagą na wieży ratowniczej. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Słońce świeci na bezchmurnym niebie, a warunki do morskich kąpieli są po prostu wymarzone. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa zachodniopomorskiego ostrzeżenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, co oznacza, że chłodny Bałtyk będzie najlepszym miejscem na bezpieczną ochłodę. Wszystkie cztery monitorowane plaże w mieście są w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Na każdym z poniższych kąpielisk woda została uznana za przydatną do kąpieli, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag:

  • Centralna – temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s (pomiar z 30 lipca). Kolejne badanie wody zaplanowano na 4 sierpnia.
  • Fregata – idealna do schłodzenia się przy temperaturze powietrza 25°C, wody 18°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s). Warunki z 30 lipca gwarantują świetny wypoczynek.
  • Muszla – zaprasza plażowiczów doskonałymi parametrami: powietrze 25°C, woda 18°C, a wiatr to łagodne 1 m/s.
  • Nadbrzeżna – tu również odnotowano fantastyczne warunki: temperatura powietrza to 25°C, Bałtyk ma przyjemne 18°C, a wiatr o sile 1 m/s sprzyja spokojnemu relaksowi.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha na wodzie napływają doskonałe wiadomości. Na żadnym z kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne Sanepidu potwierdziły wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo tutejszych wód, co pozwala na beztroską kąpiel. Choć w innych częściach kraju oraz na niektórych zamkniętych akwenach (np. w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim) problem sinic daje się we znaki, otwarte wody Bałtyku w okolicach Ustronia Morskiego pozostają krystalicznie czyste i wolne od niebezpiecznych toksyn.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: czeka nas wspaniały dzień z temperaturą powietrza oscylującą wokół przyjemnych 25°C bezpośrednio przy brzegu oraz łagodnym, niemal niewyczuwalnym wiatrem o prędkości 1 m/s. Woda w Bałtyku osiągnęła orzeźwiające 18°C, co przy panującym upale stanowi idealną okazję do schłodzenia organizmu. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza – warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy upewnić się, czy na stanowisku ratowniczym nie powiewa czerwona flaga, oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek ratowników dbających o bezpieczeństwo wszystkich osób nad wodą.

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