Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla każdego, kto planuje dzisiaj schłodzić się w falach Bałtyku, mamy doskonałe wieści – plaża w Grzybowie jest otwarta i w pełni dostępna dla kąpiących się. Na masztach nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza brak jakichkolwiek obostrzeń czy zagrożeń w wodzie. Spokojna aura tworzy wymarzone warunki do rodzinnego wypoczynku.

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Temperatura wody wynosi obecnie 19°C, z kolei temperatura powietrza sięga upalnych 27°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla morza jest spokojna i bezpieczna. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 22 lipca 2026 roku potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Rosnące temperatury powietrza często budzą obawy urlopowiczów przed nagłym zakwitem niebezpiecznych sinic. Informujemy jednak uspokajająco: na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym, co pozwala na niczym niezakłóconą, bezpieczną rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem silnej fali upałów, przez którą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia m.in. dla województwa zachodniopomorskiego. Termometry w Grzybowie wskazują 27°C, a słoneczna, niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) sprzyja całodniowemu plażowaniu. Choć woda o temperaturze 19°C kusi obietnicą ochłody, zawsze pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa – przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i stosujmy się do wszystkich zaleceń ratowników WOPR.

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