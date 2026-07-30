Chcieli się popisać, a podłożyli się policji. Demolka będzie ich słono kosztować

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-30 9:11

Chcieli pokazać, jak „bawi się” dzisiejsza młodzież. Grupa nastolatków z Goleniowa nagrała film, na którym demoluje znaki drogowe i zakłóca porządek publiczny. Wrzucili go do internetu – i tym samym sami dostarczyli policji materiał, który pozwolił szybko ustalić, kto stoi za uliczną rozróbą.

Internetowy popis, który obrócił się przeciwko nim

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające grupę młodych osób kopiących i niszczących znaki drogowe w Goleniowie. Na filmie widać, jak nastolatkowie traktują infrastrukturę drogową jak element „zabawy”, przewracają oznakowanie i hałasują, zakłócając porządek publiczny.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie natychmiast zajęli się sprawą. Funkcjonariusze przeanalizowali nagranie, zabezpieczyli materiały i dzięki sprawnemu rozpoznaniu szybko ustalili tożsamość wszystkich uczestników zajścia. Jak podkreślają – pomogła intensywna praca operacyjna i skrupulatne działania.

Straty na ponad 6000 zł i poważne konsekwencje

Po ujawnieniu nagrania policjanci skontaktowali się z zarządcą drogi. Ten do momentu interwencji nie miał informacji o uszkodzeniu oznakowania. Złożył zawiadomienie o popełnionym czynie, a wstępne straty oszacowano na ponad 6000 zł.

Mundurowi przypominają, że niszczenie znaków drogowych nie jest niewinnym wybrykiem. Uszkodzone lub przewrócone oznakowanie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze, a nawet tragicznych zdarzeń. Policja podkreśla, że nie ma społecznego przyzwolenia na chuligańskie zachowania i wandalizm.

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Dalsze kroki wobec młodych sprawców

Wobec osób, które ukończyły 17 lat, zastosowane zostaną przepisy Kodeksu karnego dotyczące umyślnego zniszczenia mienia – w tym obowiązek naprawienia szkody.

Sprawy nieletnich trafią do sądu rodzinnego. Ten może nałożyć środki przewidziane w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich: od obowiązku naprawienia szkody, przez prace społeczne i nadzór kuratora, aż po umieszczenie w młodzieżowym lub okręgowym ośrodku wychowawczym.

„To nie jest żart” – policja reaguje stanowczo

Policja przypomina, że akty wandalizmu będą konsekwentnie ścigane. Funkcjonariusze podkreślają, że niszczenie mienia publicznego i zakłócanie porządku to realne zagrożenie dla mieszkańców, a każdy sprawca musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną oraz obowiązkiem naprawienia szkody.

Zatrzymany przez policję nastolatek. Na miniaturze wandalizm grupy młodych osób. O karach dla sprawców czytaj w SE Szczecin.
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