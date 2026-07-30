Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wielu zachodniopomorskich plażach, sytuacja w Mrzeżynie całkowicie się ustabilizowała. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest dziś bardzo spokojne. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Plaża jest otwarta, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 25°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Jakość wody została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 3 sierpnia.

Plaża jest otwarta, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 25°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Jakość wody została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 3 sierpnia. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Tutaj również panują identyczne, znakomite warunki. Przy braku silnego wiatru (1 m/s) i temperaturze wody sięgającej 18°C (powietrze 25°C), to doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek. Sanepid potwierdza pełne bezpieczeństwo pod kątem mikrobiologicznym.

Tutaj również panują identyczne, znakomite warunki. Przy braku silnego wiatru (1 m/s) i temperaturze wody sięgającej 18°C (powietrze 25°C), to doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek. Sanepid potwierdza pełne bezpieczeństwo pod kątem mikrobiologicznym. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Ta plaża, wyróżniona w tym roku prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi, kusi idealnym spokojem. Przy temperaturze powietrza 25°C i wodzie o temperaturze 18°C, to jedno z najbardziej urokliwych i najlepiej przygotowanych miejsc na zachodnim wybrzeżu. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w niektórych rejonach polskiego wybrzeża, zwłaszcza w okolicach Trójmiasta oraz nad Zalewem Szczecińskim, turyści muszą zmagać się z okresowymi zakwitami sinic, w Mrzeżynie sytuacja jest całkowicie czysta. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności tych uciążliwych mikroorganizmów. Oficjalne badania sanepidu jednoznacznie potwierdzają doskonałą jakość wody, a stabilna aura sprzyja utrzymaniu bezpieczeństwa w strefie przybrzeżnej. Plażowicze mogą bez żadnych obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień to wymarzony czas na relaks nad wodą – przy temperaturze powietrza rzędu 25°C i niemal bezwietrznej aurze (1 m/s), warunki są wyjątkowo sprzyjające, zwłaszcza w obliczu fali upałów docierającej do sąsiednich regionów. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem bywa zmienna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do komunikatów i poleceń ratowników WOPR. Nawet przy tak spokojnym morzu, rozsądek i rozwaga w wodzie są kluczem do udanego urlopu.

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