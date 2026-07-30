Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody sytuacja nad morzem wreszcie się ustabilizowała, co pozwala na pełne korzystanie z uroków letniego wypoczynku. W Dźwirzynie sytuacja na plaży jest dziś doskonała:

Kąpielisko Dźwirzyno: Jest dziś w pełni otwarte i bezpieczne dla wczasowiczów. Na maszcie nie powiewa czerwona flaga, co oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 22 lipca, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 3 sierpnia). Warunki do rekreacji są wręcz wymarzone: temperatura powietrza sięga upalnych 28°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Dzięki niemal bezwietrznej aurze – wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s – na morzu nie występują wysokie fale, co gwarantuje spokojną i bezpieczną kąpiel.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie stwierdzono obecności sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość, a oficjalne kontrole sanepidu potwierdzają jej wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z kąpieli morskich, co jest świetną wiadomością, biorąc pod uwagę, że wysokie temperatury w innych częściach kraju mogą sprzyjać powstawaniu tego typu problemów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dźwirzyno przeżywa dziś jeden z najpiękniejszych dni tegorocznego, momentami bardzo kapryśnego lata na polskim wybrzeżu. Temperatura powietrza wynosząca 28°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (2 m/s) i wodą o temperaturze 19°C tworzy wręcz podręcznikowe warunki do plażowania. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Złota zasada każdego plażowicza to stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do komunikatów przekazywanych przez służby ratunkowe, gdyż warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka.

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