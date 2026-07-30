Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-30 10:29

Po fali zawirowań pogodowych i silnych wiatrach, które w ostatnich dniach doprowadziły do zamknięcia kilkudziesięciu kąpielisk na Pomorzu Zachodnim, Dźwirzyno wita urlopowiczów idealną aurą. Dziś, 30 lipca, turyści mogą bez przeszkód cieszyć się urokami tutejszej plaży. Warunki sprzyjają zarówno opalaniu, jak i bezpiecznej zabawie w łagodnych morskich falach.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad pełną ludzi plażą w Dźwirzynie. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody sytuacja nad morzem wreszcie się ustabilizowała, co pozwala na pełne korzystanie z uroków letniego wypoczynku. W Dźwirzynie sytuacja na plaży jest dziś doskonała:

  • Kąpielisko Dźwirzyno: Jest dziś w pełni otwarte i bezpieczne dla wczasowiczów. Na maszcie nie powiewa czerwona flaga, co oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 22 lipca, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 3 sierpnia). Warunki do rekreacji są wręcz wymarzone: temperatura powietrza sięga upalnych 28°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Dzięki niemal bezwietrznej aurze – wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s – na morzu nie występują wysokie fale, co gwarantuje spokojną i bezpieczną kąpiel.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie stwierdzono obecności sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość, a oficjalne kontrole sanepidu potwierdzają jej wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z kąpieli morskich, co jest świetną wiadomością, biorąc pod uwagę, że wysokie temperatury w innych częściach kraju mogą sprzyjać powstawaniu tego typu problemów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dźwirzyno przeżywa dziś jeden z najpiękniejszych dni tegorocznego, momentami bardzo kapryśnego lata na polskim wybrzeżu. Temperatura powietrza wynosząca 28°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (2 m/s) i wodą o temperaturze 19°C tworzy wręcz podręcznikowe warunki do plażowania. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Złota zasada każdego plażowicza to stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do komunikatów przekazywanych przez służby ratunkowe, gdyż warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka.

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