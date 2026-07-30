Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem fantastycznej, typowo letniej aury, a synoptycy zapowiadają, że temperatura po południu może wzrosnąć w regionie nawet do 34 stopni Celsjusza. Sprawia to, że woda w Bałtyku kusi przyjemnym chłodem i daje upragnioną ulgę. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, co oznacza, że na wszystkich plażach w Świnoujściu panują optymalne warunki do bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 30 lipca 2026 roku:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 25°C , a temperatura wody to przyjemne 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi 25°C , woda ma 19°C , a wiatr osiąga prędkość 2 m/s . Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi , woda ma , a wiatr osiąga prędkość . Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest otwarte . Zmierzona temperatura powietrza to 25°C , a wody 19°C przy słabym wietrze o prędkości 2 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych.

Kąpielisko jest . Zmierzona temperatura powietrza to , a wody przy słabym wietrze o prędkości . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również odnotowano 25°C w cieniu, 19°C w wodzie oraz wiatr rzędu 2 m/s. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się corocznego problemu z zakwitem glonów docierają znakomite wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda w całym pasie plaż miejskich jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi cyjanobakterii, lekki ruch wody i prądy morskie na zachodnim wybrzeżu sprawiają, że Świnoujście pozostaje wolne od tego uciążliwego zjawiska. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek zapowiada się wyjątkowo upalnie, z temperaturą powietrza dochodzącą w ciągu dnia do nawet 32-34°C w cieniu. Przy niemal bezchmurnym niebie i bardzo słabym wietrze (zaledwie 2 m/s) odczuwalna temperatura na plaży może być jeszcze wyższa. Temperatura wody na poziomie 19°C gwarantuje idealne warunki do ochłody.

Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podczas tak silnego upału kluczowe jest regularne nawadnianie organizmu, stosowanie kremów z filtrem UV oraz unikanie bezpośredniego nasłonecznienia w godzinach południowych. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Choć dzisiaj warunki są idealne, sytuacja na morzu może zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników.

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