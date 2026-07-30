Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-30 10:26

Gorący, słoneczny czwartek, 30 lipca, przynosi idealne warunki do wypoczynku nad zachodnim wybrzeżem, a nadchodząca fala upałów sprawia, że plaże w Świnoujściu przeżywają prawdziwe oblężenie. Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście są dzisiaj w pełni otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli. Lekki, orzeźwiający wiatr i doskonała jakość wody sprawiają, że to wspaniały moment na urlop nad Bałtykiem.

Wieża ratownicza z białą flagą na piaszczystej plaży w Świnoujściu. O warunkach nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem fantastycznej, typowo letniej aury, a synoptycy zapowiadają, że temperatura po południu może wzrosnąć w regionie nawet do 34 stopni Celsjusza. Sprawia to, że woda w Bałtyku kusi przyjemnym chłodem i daje upragnioną ulgę. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, co oznacza, że na wszystkich plażach w Świnoujściu panują optymalne warunki do bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 30 lipca 2026 roku:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 25°C, a temperatura wody to przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma 19°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest otwarte. Zmierzona temperatura powietrza to 25°C, a wody 19°C przy słabym wietrze o prędkości 2 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również odnotowano 25°C w cieniu, 19°C w wodzie oraz wiatr rzędu 2 m/s. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się corocznego problemu z zakwitem glonów docierają znakomite wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda w całym pasie plaż miejskich jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi cyjanobakterii, lekki ruch wody i prądy morskie na zachodnim wybrzeżu sprawiają, że Świnoujście pozostaje wolne od tego uciążliwego zjawiska. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek zapowiada się wyjątkowo upalnie, z temperaturą powietrza dochodzącą w ciągu dnia do nawet 32-34°C w cieniu. Przy niemal bezchmurnym niebie i bardzo słabym wietrze (zaledwie 2 m/s) odczuwalna temperatura na plaży może być jeszcze wyższa. Temperatura wody na poziomie 19°C gwarantuje idealne warunki do ochłody.

Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podczas tak silnego upału kluczowe jest regularne nawadnianie organizmu, stosowanie kremów z filtrem UV oraz unikanie bezpośredniego nasłonecznienia w godzinach południowych. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Choć dzisiaj warunki są idealne, sytuacja na morzu może zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników.

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