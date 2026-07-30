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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają
Po fali kapryśnej i deszczowej pogody na początku miesiąca, ostatni tydzień przyniósł nad polskie morze upragnione słońce, a plaże w kurorcie przeżywają prawdziwe oblężenie. Dzisiejsze warunki na wodach Bałtyku są wręcz wymarzone do rekreacji – wiatr niemal całkowicie ucichł, co oznacza brak uciążliwych fal i pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Obie wyznaczone strefy strzeżone są w pełni dostępne dla wczasowiczów:
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo) – otwarte. Temperatura powietrza wynosi dziś 27°C, a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo) – otwarte. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie: temperatura powietrza to 27°C, wody 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza idealne warunki do pływania. Sanepid potwierdza pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody.
Dzięki tak stabilnej i ciepłej aurze, turyści mogą bez przeszkód planować całodniowy relaks nad wodą, korzystając z uroków jednego z najpopularniejszych polskich kurortów.
Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację
To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury powietrza sprzyjają nagrzewaniu się wody, zachodnia część polskiego wybrzeża pozostaje obecnie całkowicie wolna od tego problemu. Woda w rejonie molo jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów, co potwierdzają oficjalne analizy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem upalnej aury – temperatura powietrza sięgająca 27°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s) i nagrzaną do 20°C wodą tworzy idealny mikroklimat do plażowania. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek to przede wszystkim odpowiedzialność. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowników – brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchanie poleceń ratowników wodnych, dbanie o nakrycie głowy oraz odpowiednie nawodnienie to klucz do tego, aby letni relaks w Międzyzdrojach przyniósł wyłącznie miłe wspomnienia.