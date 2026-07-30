Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po fali kapryśnej i deszczowej pogody na początku miesiąca, ostatni tydzień przyniósł nad polskie morze upragnione słońce, a plaże w kurorcie przeżywają prawdziwe oblężenie. Dzisiejsze warunki na wodach Bałtyku są wręcz wymarzone do rekreacji – wiatr niemal całkowicie ucichł, co oznacza brak uciążliwych fal i pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Obie wyznaczone strefy strzeżone są w pełni dostępne dla wczasowiczów:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo) – otwarte . Temperatura powietrza wynosi dziś 27°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.

(obszar o długości 920 m na wschód od Molo) – . Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo) – otwarte. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie: temperatura powietrza to 27°C, wody 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza idealne warunki do pływania. Sanepid potwierdza pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody.

Dzięki tak stabilnej i ciepłej aurze, turyści mogą bez przeszkód planować całodniowy relaks nad wodą, korzystając z uroków jednego z najpopularniejszych polskich kurortów.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury powietrza sprzyjają nagrzewaniu się wody, zachodnia część polskiego wybrzeża pozostaje obecnie całkowicie wolna od tego problemu. Woda w rejonie molo jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów, co potwierdzają oficjalne analizy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem upalnej aury – temperatura powietrza sięgająca 27°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (1 m/s) i nagrzaną do 20°C wodą tworzy idealny mikroklimat do plażowania. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek to przede wszystkim odpowiedzialność. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowników – brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchanie poleceń ratowników wodnych, dbanie o nakrycie głowy oraz odpowiednie nawodnienie to klucz do tego, aby letni relaks w Międzyzdrojach przyniósł wyłącznie miłe wspomnienia.

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