Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-30 10:28

Po wielu dniach kapryśnej pogody, deszczu i silnego wiatru, które mocno dawały się we znaki turystom nad Bałtykiem przez niemal cały lipiec, 30 lipca przynosi wreszcie upragnioną zmianę aury i powrót wysokich temperatur. W Sarbinowie panują dzisiaj rewelacyjne warunki do wypoczynku nad wodą – wiatr ustał całkowicie, a wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte dla wczasowiczów. To idealny moment, aby w pełni bezpiecznie skorzystać z uroków polskiego wybrzeża.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Sarbinowie. O bezpieczeństwie nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Dziś na turystów czeka prawdziwy raj na ziemi. Brak wiatru sprawił, że Bałtyk przypomina spokojną taflę jeziora, co gwarantuje wyjątkowo bezpieczną i przyjemną kąpiel. Na każdym z lokalnych kąpielisk warunki są doskonałe, a brak czerwonej flagi oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków morza. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 26°C, a wody 19°C. Wiatr osiąga prędkość 0 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Słoneczna aura przy temperaturze powietrza 26°C i wody 19°C. Bezpieczną kąpiel zapewnia całkowity brak wiatru (0 m/s).
  • Sarbinowo 212: Tutaj również odnotowano idealne parametry – przyjemne 26°C w powietrzu, odświeżające 19°C w wodzie oraz brak jakichkolwiek podmuchów wiatru.
  • Sarbinowo 213B: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk zaprasza z identycznymi, świetnymi warunkami: 26°C (powietrze), 19°C (woda) i flauta na morzu (0 m/s).

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne raporty sanitarne, jak i bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna do kąpieli. Możecie bez obaw cieszyć się orzeźwiającym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Sarbinowie to kwintesencja udanego, bezpiecznego lata. Temperatura powietrza osiągająca 26°C w połączeniu z temperaturą wody na poziomie 19°C i kompletnym brakiem wiatru (0 m/s) tworzą idealny mikroklimat do relaksu. Pamiętajmy jednak, że morze bywa nieprzewidywalne. Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa. Słuchaj poleceń ratowników i kąp się tylko w miejscach strzeżonych – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest najważniejsze!

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