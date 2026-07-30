Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Po okresie silnych wiatrów, które jeszcze niedawno paraliżowały wiele pomorskich plaż, wiatr w regionie niemal całkowicie ucichł, osiągając zaledwie 1 m/s. Dzięki temu woda jest spokojna, a wejście do morza całkowicie bezpieczne. Na masztach wszystkich kąpielisk powiewają dziś białe flagi, co oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Łazach na dzień 30 lipca:

Łazy 223B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 26°C , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Warto dodać, że to wyjątkowe miejsce regularnie zdobywa prestiżowy, międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi , potwierdzający najwyższe standardy czystości oraz bezpieczeństwa.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne . Słaby wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Warto dodać, że to wyjątkowe miejsce regularnie zdobywa prestiżowy, międzynarodowy certyfikat , potwierdzający najwyższe standardy czystości oraz bezpieczeństwa. Łazy 224: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 26°C , wody 19°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Stan wody jest bez zarzutu, a ratownicy dbają o bezpieczeństwo kąpiących się w wyznaczonych godzinach pracy kąpieliska.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Stan wody jest bez zarzutu, a ratownicy dbają o bezpieczeństwo kąpiących się w wyznaczonych godzinach pracy kąpieliska. Łazy 225B: Kąpielisko jest otwarte. Plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą przy temperaturze powietrza 26°C i temperaturze wody wynoszącej 19°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s na plaży panuje niemal bezwietrzna, sprzyjająca relaksowi aura.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów mamy bardzo dobre informacje. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża czy na wodach wewnętrznych okresowo pojawiają się ostrzeżenia sanitarne, to tutejsze plaże nad otwartym morzem są obecnie całkowicie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów. Można więc bez obaw korzystać z uroków orzeźwiających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach sprzyja beztroskiemu wypoczynkowi – temperatura powietrza sięga przyjemnych 26°C przy bezchmurnym, słonecznym niebie, a woda o temperaturze 19°C zachęca do ochłody. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz stosowanie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas, i nigdy nie wchodźmy do wody w miejscach niestrzeżonych.

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