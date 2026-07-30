Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym wietrze, który wymusił zamknięcie wielu plaż w regionie, wiatr w Dąbkach wyraźnie osłabł, osiągając bezpieczną prędkość zaledwie 4 m/s. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a brak jakichkolwiek zagrożeń ze strony fal sprawił, że na masztach nie wywieszono dziś czerwonych flag.

Oto aktualne warunki panujące na poszczególnych plażach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 24 lipca). Temperatura powietrza wynosi 24°C , a wody w Bałtyku przyjemne 19°C . Kolejne badanie czystości zaplanowano na 4 sierpnia.

woda jest w pełni (ocena z 24 lipca). Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku przyjemne . Kolejne badanie czystości zaplanowano na 4 sierpnia. Dąbki Wschód – kąpielisko II: warunki są równie sprzyjające. Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza 24°C , wodą o temperaturze 19°C oraz łagodnym wiatrem 4 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

warunki są równie sprzyjające. Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza , wodą o temperaturze oraz łagodnym wiatrem . Woda jest czysta i bezpieczna. Dąbki Zachód – kąpielisko I: zachodnia strona plaży również zaprasza do bezpiecznej kąpieli. Termometry wskazują 24°C w powietrzu i 19°C w wodzie.

zachodnia strona plaży również zaprasza do bezpiecznej kąpieli. Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Dąbki Zachód – kąpielisko II: ostatnie z monitorowanych kąpielisk melduje gotowość. Przy wietrze 4 m/s i temperaturze wody 19°C panują tu wprost wymarzone warunki do rekreacji.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnej z plaż w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury sprzyjają ich rozwojowi, a w innych częściach województwa pojawiały się lokalne ostrzeżenia, to otwarte wody Bałtyku w Dąbkach pozostają przejrzyste i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Sanepid potwierdził pełną przydatność wody, co gwarantuje udany i spokojny relaks bez obaw o podrażnienia skóry.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 30 lipca przynosi w Dąbkach bardzo ciepłą i stabilną aurę z temperaturą powietrza na poziomie 24°C (podczas gdy w głębi lądu termometry przekraczają 30°C) oraz wodą o temperaturze 19°C. To idealny moment na nadmorski wypoczynek. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od doskonałych prognoz, przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników. Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze, a szybka zmiana warunków na morzu potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

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