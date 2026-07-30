Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Warunki na darłowskich plażach są dziś wręcz idealne do bezpiecznego wypoczynku. Południowy wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest płaska, a ryzyko wystąpienia niebezpiecznych prądów wstecznych spadło do minimum. Choć woda w Bałtyku ma orzeźwiające 16°C, to przy temperaturze powietrza sięgającej przyjemnych 24°C kąpiel będzie doskonałym sposobem na ochłodę. Wszystkie monitorowane plaże są w pełni otwarte i bezpieczne:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte). Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (brak krótkotrwałych zanieczyszczeń), flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli (brak krótkotrwałych zanieczyszczeń), flaga biała (otwarte). Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte). Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli, flaga biała (otwarte).

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zakwitu sinic jest największym koszmarem letnich wakacji. Dla osób przebywających w Darłowie są jednak doskonałe wieści. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że na żadnym z darłowskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Co więcej, analizy ogólnej sytuacji nad polskim morzem z 30 lipca wskazują, że cały otwarty Bałtyk pozostaje wolny od tych uciążliwych mikroorganizmów. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniej kąpieli i cieszyć się czystą, bezpieczną wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Darłowie sprzyja rodzinnemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 24°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr o sile zaledwie 1 m/s), odczuwalny komfort termiczny jest bardzo wysoki. Należy jednak pamiętać, że temperatura wody wynosi obecnie 16°C – wchodząc do morza, warto robić to stopniowo, by uniknąć szoku termicznego. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze należy zwracać uwagę na kolor flagi powiewającej na masztach ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Choć dziś warunki są idealne, pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie