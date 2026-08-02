Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 02.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-02 12:33

Niedziela, 2 sierpnia, przynosi znakomite wiadomości dla wszystkich przebywających w Mielnie – warunki na lokalnych kąpieliskach są wprost idealne do bezpiecznego letniego wypoczynku. Po niedawnych kapryśnych tygodniach na Bałtyku i okresowych zakazach kąpieli na pomorskich plażach, dzisiejszy dzień upływa pod znakiem pełnego spokoju i bezpiecznej wody. Wszystkie monitorowane plaże w mieście są dziś w pełni otwarte dla spragnionych relaksu wczasowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Mielnie. O warunkach nad Bałtykiem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 02.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Wszystkie siedem oficjalnych kąpielisk w Mielnie jest dziś w pełni dostępnych dla plażowiczów. Warunki pogodowe na dzień 2 sierpnia sprzyjają bezpiecznej rekreacji – delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s gwarantuje spokojną taflę wody i brak wysokich, niebezpiecznych fal. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma temperaturę 18°C, co jest doskonałą wiadomością na początek sierpnia. Co niezwykle istotne, jedno z tutejszych kąpielisk – Mielno 216 – szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026. To międzynarodowy certyfikat przyznawany wyłącznie plażom spełniającym najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, czystości wody oraz infrastruktury. Dodatkowo, w gminie Mielno właśnie wystartowało kultowe Mieleńskie Lato Artystyczne, które od 1 do 18 sierpnia 2026 roku oferuje liczne koncerty, jogę na plaży i inne atrakcje umilające czas po wyjściu z wody.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk w Mielnie wraz z ich aktualnymi parametrami:

  • Mielno 216 – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s (kąpielisko wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą na sezon 2026). Woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca).
  • Mielno 218 – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca).
  • Mielno 219 – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca).
  • Mielno Floryda – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca).
  • Mielno Krokus – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca).
  • Mielno Morska – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 31 lipca).
  • Mielno Pionierów – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca).

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Doskonałą wiadomością dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu cyjanobakterii jest fakt, że na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Przeprowadzone kontrole sanitarne jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Choć w niektórych cieplejszych i bezwietrznych okresach letnich na Bałtyku mogą pojawiać się te uciążliwe mikroorganizmy, to sprzyjające prądy morskie lub zmiany kierunku wiatru potrafią błyskawicznie poprawić stan wody. Turyści wypoczywający w Mielnie mogą bez obaw korzystać z morskich kąpieli, pamiętając jednak, by zawsze przed wejściem do wody sprawdzić status flagi.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzimy dzisiejsza aura sprzyja umiarkowanie ciepłemu wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosząca 19°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (wiatr 3 m/s) stwarza doskonałe warunki do spacerów oraz plażowania. Bałtyk nagrzał się do 18°C, co pozwala na orzeźwiające kąpiele. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: kluczowe znaczenie ma kolor flagi powiewającej na kąpielisku. Choć dzisiejszy raport wskazuje na pełne bezpieczeństwo, to warunki nad morzem potrafią ulec dynamicznej zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin. Zawsze słuchaj poleceń ratowników i kąp się wyłącznie w wyznaczonych strefach pod ich czujnym okiem.

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