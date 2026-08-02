Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Ustroniu Morskim są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli. Po przejściu burzowego frontu wiatr nad morzem zdecydowanie osłabł, a Bałtyk się uspokoił, dzięki czemu ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Na plażowiczów czekają doskonałe, stabilne warunki.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Ustroniu Morskim na dzień 2 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna”: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 27 lipca, kolejne badanie już 4 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda w Bałtyku ma 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s , co gwarantuje spokojne morze.

Woda jest w pełni (ostatnia oficjalna ocena z 27 lipca, kolejne badanie już 4 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje spokojne morze. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata”: Warunki są identyczne i niezwykle sprzyjające. Temperatura powietrza to 21°C , a wody 19°C . Przy bardzo łagodnym wietrze wiejącym 3 m/s woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają badania sanitarne.

Warunki są identyczne i niezwykle sprzyjające. Temperatura powietrza to , a wody . Przy bardzo łagodnym wietrze wiejącym woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają badania sanitarne. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla”: To kolejne miejsce, gdzie bez obaw można zażywać kąpieli. Parametry są idealne do relaksu: powietrze ma 21°C , woda 19°C , a wiatr osiąga ledwie 3 m/s .

To kolejne miejsce, gdzie bez obaw można zażywać kąpieli. Parametry są idealne do relaksu: powietrze ma , woda , a wiatr osiąga ledwie . Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów również zaprasza plażowiczów. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 19°C oraz spokojnym wietrze (3 m/s), kąpiel w tym miejscu jest w pełni bezpieczna i dozwolona.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w innych częściach polskiego wybrzeża i na kąpieliskach śródlądowych sanepid musiał wprowadzić zakazy kąpieli z powodu zakwitu toksycznych sinic lub obecności bakterii, w Ustroniu Morskim sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz bieżący monitoring prowadzony przez ratowników potwierdzają, że tutejsze wody są wolne od niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic, dzięki czemu turyści mogą bez obaw cieszyć się morskimi falami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Ustroniu Morskim sprzyja regeneracji po dynamicznym, burzowym początku weekendu. Temperatura powietrza na poziomie 21°C i wody sięgająca 19°C, w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (3 m/s), tworzą idealny mikroklimat do spokojnego wypoczynku. Choć warunki są dziś znakomite, pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie to ratownicy mają ostateczny głos w kwestii bezpieczeństwa na kąpielisku.

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