Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 02.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-02 12:31

Po gwałtownych nawałnicach i burzach, które w sobotę postawiły w stan gotowości niemal cały kraj, niedziela 2 sierpnia przynosi zasłużony spokój na wybrzeżu. W Ustroniu Morskim turyści mogą bez przeszkód planować dzień na plaży, ponieważ wszystkie lokalne kąpieliska są dziś bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. To świetna wiadomość, zwłaszcza że w niektórych rejonach kraju kapryśna aura i zanieczyszczenia zamknęły część kąpielisk.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży. O bezpiecznej kąpieli w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 02.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Ustroniu Morskim są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli. Po przejściu burzowego frontu wiatr nad morzem zdecydowanie osłabł, a Bałtyk się uspokoił, dzięki czemu ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Na plażowiczów czekają doskonałe, stabilne warunki.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Ustroniu Morskim na dzień 2 sierpnia 2026 roku:

  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna”: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 27 lipca, kolejne badanie już 4 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, co gwarantuje spokojne morze.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata”: Warunki są identyczne i niezwykle sprzyjające. Temperatura powietrza to 21°C, a wody 19°C. Przy bardzo łagodnym wietrze wiejącym 3 m/s woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają badania sanitarne.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla”: To kolejne miejsce, gdzie bez obaw można zażywać kąpieli. Parametry są idealne do relaksu: powietrze ma 21°C, woda 19°C, a wiatr osiąga ledwie 3 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów również zaprasza plażowiczów. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 19°C oraz spokojnym wietrze (3 m/s), kąpiel w tym miejscu jest w pełni bezpieczna i dozwolona.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w innych częściach polskiego wybrzeża i na kąpieliskach śródlądowych sanepid musiał wprowadzić zakazy kąpieli z powodu zakwitu toksycznych sinic lub obecności bakterii, w Ustroniu Morskim sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz bieżący monitoring prowadzony przez ratowników potwierdzają, że tutejsze wody są wolne od niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic, dzięki czemu turyści mogą bez obaw cieszyć się morskimi falami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Ustroniu Morskim sprzyja regeneracji po dynamicznym, burzowym początku weekendu. Temperatura powietrza na poziomie 21°C i wody sięgająca 19°C, w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (3 m/s), tworzą idealny mikroklimat do spokojnego wypoczynku. Choć warunki są dziś znakomite, pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie to ratownicy mają ostateczny głos w kwestii bezpieczeństwa na kąpielisku.

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