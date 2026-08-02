Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 02.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-02 12:37

Po pełnej emocji sobotniej zabawie podczas jubileuszowego XV Festiwalu Zupy Grzybowej, niedziela, 2 sierpnia, wita turystów i mieszkańców spokojną aurą nad morzem. Choć w minionym tygodniu wiatr i wysokie fale zamykały niektóre zachodniopomorskie kąpieliska, dzisiejszy poranek w Grzybowie przynosi uspokojenie żywiołu. Dane z oficjalnego raportu potwierdzają, że tutejsza plaża jest w pełni gotowa na bezpieczne przyjęcie plażowiczów.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Grzybowie. O pogodzie i braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 02.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują niedzielny odpoczynek nad wodą, mamy doskonałe informacje. Jedyne w miejscowości oficjalne kąpielisko jest dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie miłośników morskich kąpieli.

  • Kąpielisko Grzybowo: woda jest dziś spokojna i bezpieczna. Brak czerwonej flagi oznacza, że ratownicy zezwalają na kąpiel. Zarówno temperatura powietrza, jak i temperatura wody wynoszą obecnie 18°C. Bezpieczeństwo na plaży wspiera łagodny wiatr, który wieje z prędkością zaledwie 4 m/s.

Warto dodać, że oficjalna ocena czystości wody wydana przez sanepid potwierdza, iż woda jest przydatna do kąpieli. Ostatnie badanie laboratoryjne miało miejsce 22 lipca 2026 roku, a następna planowana kontrola jakości wody odbędzie się już jutro, czyli 3 sierpnia 2026 roku. Daje to plażowiczom gwarancję, że warunki sanitarne w Grzybowie są pod stałą, skrupulatną kontrolą służb.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic, a woda w pasie nadmorskim zachowuje swoją naturalną przejrzystość. Choć w skali województwa zachodniopomorskiego pojedyncze zakazy kąpieli ze względu na toksyczne cyjanobakterie dotyczyły w ostatnim czasie m.in. Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, to otwarte wody Bałtyku w Grzybowie są od nich wolne. Można zatem w pełni bezpiecznie korzystać z uroków letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza niedzielna aura stwarza bardzo stabilne warunki do wypoczynku. Przy temperaturze wody i powietrza na poziomie 18°C oraz łagodnym wietrze o sile 4 m/s, plażowicze mogą liczyć na przyjemny czas nad brzegiem. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego letnika: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi powiewającej na budce ratowników oraz bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. To klucz do tego, by z nadmorskiego wypoczynku przywieźć wyłącznie piękne wspomnienia.

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