Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano dziś żadnych zagrożeń – nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na masztach nie powiewają czerwone flagi, co oznacza pełną zgodę na wejście do wody. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdziły jej doskonałą jakość, dając zielone światło dla letnich aktywności.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach w Sarbinowie (stan na 2 sierpnia 2026 roku):

Sarbinowo 2: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody w Bałtyku 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s gwarantuje spokojne morze i brak wysokich fal. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 31 lipca (następna kontrola planowana jest na 12 sierpnia).

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku . Słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje spokojne morze i brak wysokich fal. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 31 lipca (następna kontrola planowana jest na 12 sierpnia). Sarbinowo 211: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 19°C , temperatura wody wynosi 18°C , a wiatr to łagodne 3 m/s . Oficjalna ocena przydatności wody z 31 lipca potwierdza pełne bezpieczeństwo (kolejne badanie odbędzie się 12 sierpnia).

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , a wiatr to łagodne . Oficjalna ocena przydatności wody z 31 lipca potwierdza pełne bezpieczeństwo (kolejne badanie odbędzie się 12 sierpnia). Sarbinowo 212: Kąpielisko jest otwarte . Na plażowiczów czeka orzeźwiająca woda o temperaturze 18°C oraz przyjemne powietrze o temperaturze 19°C . Przy wietrze o sile 3 m/s warunki do pływania są optymalne. Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 31 lipca, następna 12 sierpnia).

Kąpielisko jest . Na plażowiczów czeka orzeźwiająca woda o temperaturze oraz przyjemne powietrze o temperaturze . Przy wietrze o sile warunki do pływania są optymalne. Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 31 lipca, następna 12 sierpnia). Sarbinowo 213B: Kąpielisko jest otwarte i gotowe na przyjęcie gości. Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr o prędkości 3 m/s nie sprawia żadnych problemów kąpiącym się. Woda jest zdatna do kąpieli (ocena z 31 lipca, kolejny pomiar 12 sierpnia).

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych dla zdrowia cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przezroczysta i bezpieczna dla skóry. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają lokalnym zakwitom i zmusiły sanepid do zamknięcia kilku kąpielisk śródlądowych oraz nadmorskich, otwarte wody w okolicach Mielna i Sarbinowa pozostają wolne od tego problemu. Możecie bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą, pamiętając jednak, że sytuacja hydrologiczna w Bałtyku potrafi dynamicznie się zmieniać pod wpływem prądów morskich i wiatru.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna pogoda w Sarbinowie to klasyczny, przyjemny dzień nad polskim morzem. Temperatura powietrza oscylująca wokół 19°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (3 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód nie jest dokuczliwy, a Bałtyk o temperaturze 18°C oferuje przyjemne orzeźwienie. Choć warunki są niemal bezwietrzne, a morze spokojne, pamiętajcie o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody! Nawet przy sprzyjających prognozach, to ratownicy na miejscu podejmują ostateczną decyzję o bezpieczeństwie i to ich poleceń należy bezwzględnie przestrzegać.

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