Zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Jakiś czas temu - jeszcze przed oficjalnym otwarciem obiektu - pisaliśmy o zejściu na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W sieci bowiem ukazało się nagranie, na którym widać dość wąskie schody, którymi goście nadmorskiego giganta będą schodzić na wybrzeże - Nowe nagranie z hotelu Gołębiewski. Wąskie zejście na plażę oburzyło internautów.

Kilka dni temu jednak mieliśmy okazję być na miejscu w dniu uroczystego otwarcia hotelu i udaliśmy się także do zejścia na plażę, aby na własne oczy zobaczyć jak wygląda. Okazało się, że to dość tradycyjne schody, które można często spotkać w nadmorskich miejscowościach tuż przy plażach. Co prawda, na schodzących i wchodzących czeka spora ilość stopni do pokonania, ale jest to nieuniknione ze względu na rodzaj wybrzeża w okolicy. Pobierowo słynie ze skarp, a tych nie da się przecież usunąć.

Wąsko, stromo i sporo schodów

Jak wspominaliśmy wyżej, zejście na plażę to stosunkowo wąska konstrukcja schodowa poprowadzona po skarpie oddzielającej obiekt od plaży. Żeby dotrzeć nad morze, trzeba pokonać kilkadziesiąt stopni. Faktem jest więc, że osoby z małymi dziećmi, seniorzy czy turyści niosący plażowy ekwipunek muszą przygotować się na niemały wysiłek. Wiele osób uważa, że jak na tak luksusuowy hotel, właściciele mogli zapewnić gościom lepsze warunki.

To nie jest kwestia hotelowej fanaberii

W sieci pojawiło się wiele komentarzy sugerujących, że przy tak dużym obiekcie zejście powinno być szersze lub bardziej rozbudowane. Warto jednak pamiętać, że hotel został wybudowany przy wysokim brzegu, a teren pomiędzy budynkiem a plażą stanowi naturalna skarpa.

W tego typu lokalizacjach możliwości ingerencji są ograniczone. Inwestor nie może dowolnie przebudowywać klifu czy znacząco zmieniać ukształtowania terenu. Innymi słowy - zejście jest takie, jakie pozwalają wykonać warunki terenowe i obowiązujące przepisy, o czym wspominał nam w rozmowie pracownik hotelu Gołębiewski Pobierowo.

Mamy zejście na plażę, które udało się pozyskać w połączeniu dla gości hotelowych i wszystkich chodzących plażą. Tylko takie otrzymaliśmy - taką zgodę, a jest zgodne z przepisami. Nie chcieliśmy też za bardzo ingerować w skarpy - mówił nam jeden z pracowników hotelu Gołębiewski.

Zdjęcia zejścia na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie znajdziecie poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjął już pierwszych gości, a my mieliśmy okazję zobaczyć obiekt z bliska. Podczas wizyty sprawdziliśmy nie tylko sam hotel, ale także jego otoczenie, w tym prowadzące na plażę zejście, które w ostatnich dniach wzbudziło spore zainteresowanie wśród turystów i internautów. Nasze szczegółowe wrażenia z pobytu, ocenę standardu obiektu oraz zdjęcia wnętrz opisaliśmy w materiale tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]