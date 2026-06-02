Nowe nagranie z hotelu Gołębiewski. Wąskie zejście na plażę oburzyło internautów

Hotel Gołębiewski w Pobierowie znów budzi emocje. Tym razem poszło o zejście na plażę

Gigantyczny obiekt wypoczynkowy powstający nad polskim morzem budzi ogromne zainteresowanie na długo przed pierwszym dzwonkiem na recepcji. Potężny kompleks ma docelowo obsługiwać nawet 3 tys. urlopowiczów w jednym czasie, co od dawna stanowi powód do debat nad wydolnością lokalnej infrastruktury. Obecnie uwaga opinii publicznej skupia się na bardzo ciasnym przejściu prowadzącym z terenu obiektu bezpośrednio na brzeg Bałtyku.

Tysiące gości i jedno wąskie zejście na plażę

W serwisie TikTok użytkownik posługujący się pseudonimem jas.stas_lifetrio zamieścił krótki materiał wideo obrazujący drogę nad morze przeznaczoną dla gości hotelu Gołębiewski. Na nagraniu widać dość małe schody, co od razu wyłapali czujni obserwatorzy, którzy zauważają ogromne ryzyko paraliżu komunikacyjnego. Komentujący obawiają się, że jedno skromne przejście przy pełnym obłożeniu potężnego kompleksu stworzy gigantyczne zatory.

Według sceptyków w szczycie sezonu powstaną w tym miejscu ogromne kolejki. Ścisk będzie najbardziej odczuwalny w porach porannych i popołudniowych, gdy tłumy turystów ruszą w tej samej chwili w kierunku morza. Zaniepokojeni internauci chętnie dzielą się uwagami pod nagraniem.

1200 pokój a zejście na plażę jak na klatce schodowej

Tutaj powinno być szerokie zejście prowadzące wprost na molo.A nie drabina

Jakie zejście malutkie przy domku letniskowym takie mają a nie taki Hotel

Pierwotny harmonogram zakładał powitanie pierwszych urlopowiczów dopiero 26 czerwca 2026 roku. Na początku obecnego miesiąca zarządcy kompleksu ogłosili jednak w mediach społecznościowych ważną zmianę planów, argumentując to potężnym zainteresowaniem. Oficjalne uruchomienie obiektu nastąpi nieco szybciej, a goście przyjadą już 10 czerwca 2026 roku.